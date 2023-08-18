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Indústria

Shein gosta do que vê e já tem acordos com fábricas do Espírito Santo

Sobre a construção de um centro de distribuição, a princípio seria na Grande Vitória, mas, depois da visita ao ES, eles estão mais inclinados a montar um CD em Colatina

Públicado em 

18 ago 2023 às 17:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aplicativo da Shein
Aplicativo da Shein Crédito: Shutterstock
O saldo da visita de dois dias dos executivos da Shein ao Espírito Santo é altamente positivo. Eles saíram daqui muito satisfeitos com o que viram nas fábricas de Colatina, Marilândia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte. Na visão deles, o parque fabril do Noroeste capixaba está habilitado para ser parceiro da gigante chinesa na fabricação de peças aqui no Brasil. Eles têm pressa e algumas poucas unidades aqui do Estado já estão produzindo roupas para a corporação, a expectativa é de que esse quantitativo aumente constantemente daqui para frente.
"A visita foi muito boa e proveitosa. Os fabricantes do Noroeste estão habilitados para prestar o serviço, agora é uma questão de negociação empresarial. Alguns acordos, poucos, já foram fechados e outros começarão a sair daqui para frente. Creio que teremos mais de 100 fábricas capixabas produzindo para a Shein em um curto espaço de tempo. O modelo de negócio deles mudou, antes, importavam tudo, agora querem fabricar sob medida no Brasil para vender por aqui e na América Latina. É uma grande oportunidade para a nossa indústria de confecção", assinalou o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que vem se reunindo com representantes da Shein há alguns meses.

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Além da qualidade apresentada, os fabricantes capixabas, por conta de uma ociosidade média de 50% no parque fabril, têm rápido poder de resposta, o que é considerado fundamental para o momento dos chineses. "Veja que eles venderam R$ 8 bilhões no Brasil no ano passado, número muito superior ao registrado em 2021. Para este ano, o faturamento deles, ou seja, as vendas serão muito maiores que os R$ 8 bi de 2022. Eles têm pressa e nós temos capacidade instalada, por isso, acredito em uma rápida expansão das atividades por aqui", argumentou Ferraço.
Sobre a construção de um centro de distribuição, a princípio seria na Grande Vitória, mas, depois da visita, eles estão mais inclinados a montar um CD em Colatina. "A produção estará ali na região Noroeste do Estado e eles estão de olho nos benefícios da Sudene", explicou o vice-governador.
Em um primeiro momento, os chineses estão focados nas fábricas de Colatina, Marilândia, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte e região, mas, depois da visita ao Estado, o polo de Vila Velha também entrou no radar. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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