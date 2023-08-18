Shein gosta do que vê e já tem acordos com fábricas do Espírito Santo

Aplicativo da Shein Crédito: Shutterstock

O saldo da visita de dois dias dos executivos da Shein ao Espírito Santo é altamente positivo . Eles saíram daqui muito satisfeitos com o que viram nas fábricas de Colatina, Marilândia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte. Na visão deles, o parque fabril do Noroeste capixaba está habilitado para ser parceiro da gigante chinesa na fabricação de peças aqui no Brasil. Eles têm pressa e algumas poucas unidades aqui do Estado já estão produzindo roupas para a corporação, a expectativa é de que esse quantitativo aumente constantemente daqui para frente.

"A visita foi muito boa e proveitosa. Os fabricantes do Noroeste estão habilitados para prestar o serviço, agora é uma questão de negociação empresarial. Alguns acordos, poucos, já foram fechados e outros começarão a sair daqui para frente. Creio que teremos mais de 100 fábricas capixabas produzindo para a Shein em um curto espaço de tempo. O modelo de negócio deles mudou, antes, importavam tudo, agora querem fabricar sob medida no Brasil para vender por aqui e na América Latina. É uma grande oportunidade para a nossa indústria de confecção", assinalou o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que vem se reunindo com representantes da Shein há alguns meses.

Além da qualidade apresentada, os fabricantes capixabas, por conta de uma ociosidade média de 50% no parque fabril, têm rápido poder de resposta, o que é considerado fundamental para o momento dos chineses. "Veja que eles venderam R$ 8 bilhões no Brasil no ano passado, número muito superior ao registrado em 2021. Para este ano, o faturamento deles, ou seja, as vendas serão muito maiores que os R$ 8 bi de 2022. Eles têm pressa e nós temos capacidade instalada, por isso, acredito em uma rápida expansão das atividades por aqui", argumentou Ferraço.

Sobre a construção de um centro de distribuição, a princípio seria na Grande Vitória, mas, depois da visita, eles estão mais inclinados a montar um CD em Colatina. "A produção estará ali na região Noroeste do Estado e eles estão de olho nos benefícios da Sudene", explicou o vice-governador.