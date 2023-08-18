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Indústria

Shein: ES vai qualificar mil pessoas para fabricar roupa da marca chinesa

Executivos da gigante do varejo internacional visitaram polo de confecções de Colatina, Marilândia e São Gabriel da Palha
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 ago 2023 às 16:48

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 16:48

Loja da Shein, gigante asiática do vestuário, em São Paulo
Loja da Shein, gigante asiática do vestuário, em São Paulo Crédito: Divulgação
O governo do Espírito Santo vai abrir mil vagas de qualificação profissional para atender à demanda da Shein para fabricação de roupas em território capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de desenvolvimento e vice-governador Ricardo Ferraço informou que uma parceria foi feita com o Senai para oferecer a capacitação.
A intenção é ter mão de obra o suficiente e com qualidade para trabalhar nas indústrias da confecção de Marilândia, Colatina e São Gabriel da Palha. Esse processo de capacitação tem relação com o fato de o conglomerado chinês querer usar fábricas já existentes e não construir novas, segundo o Ferraço. 
“Das pequenas às grandes empresas, muitas vão precisar contratar para fazer a parceria. Nosso polo comercial é conhecido nacionalmente e tem capacidade para produzir o que se pede. vamos acabar com a ociosidade existente em alguns polos”, afirmou o vice-governador.
Caso a parceria com a Shein seja concretizada, o Espírito Santo vai passar a ter mais participação no mercado da empresa chinesa, já que já existem algumas fábricas que produzem para eles.

DO ES PARA O BRASIL 

O conglomerado pretende também montar um esquema logístico para distribuição dos produtos fabricados no Brasil. E o Espírito Santo está na disputa por esse empreendimento. “A nossa estratégia é conectar essa grande empresa, que faturou R$ 8 bilhões exportando produtos da China para o Brasil, que quer comprar produtos brasileiros”, contou Ferraço.
A logística da Shein é produzir dentro do Brasil e distribuir a partir desses locais de produção. Com isso, economiza no transporte.
“Ganha o Brasil e o Espírito Santo. Pois terá velocidade, não terá alto custo de logística e terá mais trabalhadores para confecção no Estado”, disse o vice-governador.
Os incentivos fiscais para a Shein serão os já fornecidos pelo governo: Investe-ES e Compete. Ambos são programas para atrair investimentos industriais e no setor da importação no Espírito Santo.

VISITA AOS POLOS NA QUINTA

Na última quinta-feira (17), os executivos da Shein chegaram ao Espírito Santo  para uma agenda de viagens e reuniões que termina nesta sexta ( 18). Eles já conheceram a indústria da confecção de Marilândia, Colatina e São Gabriel da Palha para conhecer a cadeia de logística e distribuição do Estado.
A Shein pretende montar ao todo parcerias com 2 mil fabricantes brasileiros para que suas peças sejam produzidas aqui, reduzindo a necessidade de trazer da China. Uma parceria já foi fechada com a Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), que pertence ao atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em abril deste ano para atender o mercado doméstico. 

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