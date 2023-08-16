Preço da gasolina já chega a R$ 6,38 em postos da Grande Vitória

Posto de gasolina em Vitória com preço da gasolina comum Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta. Os motoristas que precisaram abastecer os carros nesta quarta-feira (16), em alguns postos na Grande Vitória , devem ter se assustado com os valores nas bombas. Isso porque, nas cidades da Serra, Vila Velha, Cariarica e Guarapari, por exemplo, o consumidor já paga mais de R$ 6 pelo litro da gasolina comum, de acordo com levantamento feito por

A razão desse aumento é que a Petrobras subiu o valor do combustível em R$ 0,40, em anúncio feito nesta terça-feira (15). Com isso, o preço médio de venda para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,93 por litro, uma alta de 16,3%.

De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba.

Em um posto localizado em Morada de Laranjeiras, na Serra, o produto está custando R$ 6,29 o litro. Já em um estabelecimento na Avenida Sergio Cardoso, em Novo México, Vila Velha, está R$ 6,19; enquanto que um posto de Jardim América, em Cariacica, vende a gasolina comum a R$ 6,07.

Mas é Guarapari que têm o litro do combustível mais caro, dentre os postos pesquisados pela reportagem. Por lá, o consumidor pode encontrar o valor de R$ 6,38 em um estabelecimento e de R$ 6,14 em outro.

Confira a lista com os valores apurados por A Gazeta na tarde desta quarta-feira. É possível observar que o aumento ainda não chegou em determinados estabelecimentos na Região Metropolitana.

"Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda" Petrobras - Empresa

Preços do litro da gasolina em postos da Grande Vitória