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Preço da gasolina já chega a R$ 6,38 em postos da Grande Vitória

Petrobras anunciou reajuste no preço médio para as distribuidoras nesta terça (15); valor passou a ser de R$ 2,93 por litro, uma alta de 16,3%
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

16 ago 2023 às 18:52

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 18:52

Posto Trilha, em Jardim Camburi reajustou o preço da gasolina, Vitória
Posto de gasolina em Vitória com preço da gasolina comum Crédito: Ricardo Medeiros
Os motoristas que precisaram abastecer os carros nesta quarta-feira (16), em alguns postos na Grande Vitória, devem ter se assustado com os valores nas bombas. Isso porque, nas cidades da Serra, Vila Velha, Cariarica e Guarapari, por exemplo, o consumidor já paga mais de R$ 6 pelo litro da gasolina comum, de acordo com levantamento feito por A Gazeta.
A razão desse aumento é que a Petrobras subiu o valor do combustível em R$ 0,40, em anúncio feito nesta terça-feira (15). Com isso, o preço médio de venda para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,93 por litro, uma alta de 16,3%.
De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba.
Em um posto localizado em Morada de Laranjeiras, na Serra, o produto está custando R$ 6,29 o litro. Já em um estabelecimento na Avenida Sergio Cardoso, em Novo México, Vila Velha, está R$ 6,19; enquanto que um posto de Jardim América, em Cariacica, vende a gasolina comum a R$ 6,07. 
Mas é Guarapari que têm o litro do combustível mais caro, dentre os postos pesquisados pela reportagem. Por lá, o consumidor pode encontrar o valor de R$ 6,38 em um estabelecimento e de R$ 6,14 em outro. 
Confira a lista com os valores apurados por A Gazeta na tarde desta quarta-feira. É possível observar que o aumento ainda não chegou em determinados estabelecimentos na Região Metropolitana.
"Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda"
Petrobras - Empresa

Preços do litro da gasolina em postos da Grande Vitória

Preço da gasolina já chega a R$ 6,38 em postos da Grande Vitória

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