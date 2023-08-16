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Aulas presenciais

Abertas 100 vagas em curso de graça na área de TI exclusivo para mulheres

Oportunidades são para o curso Programação Web, distribuídas nos municípios de Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus. Carga horária será de 200 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 ago 2023 às 13:06

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 13:06

Curso de programação exclusivo para mulheres
Curso de programação exclusivo para mulheres Crédito: Freepik
Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do programa Senai Tech pras Manas. As oportunidades são destinadas a mulheres que querem se qualificar e entrar no mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação. A oferta é de 100 vagas gratuitas para o curso Programação Web, distribuídas nos municípios de Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus.
Segundo informações da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o programa é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, com ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.
As interessadas podem fazer o pré-cadastro no site. As aulas começam no dia 4 de setembro.
“Acredito na força da mulher em conquistar os seus espaços e fazer a diferença na transformação do mundo. E a Findes, nesses 65 anos de existência, tem esse propósito de transformar vidas. A capacitação profissional é uma ferramenta essencial para ajudar mulheres em vulnerabilidade social a se tornarem mais independentes, confiantes e capazes de tomar decisões e alcançar seus objetivos no mercado de trabalho”, afirma a presidente da Findes, Cris Samorini.
O programa Senai Tech pras Manas acontece em parceria com o Instituto Oportunidade Brasil (IOB) e a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on). O objetivo das entidades é estimular a participação feminina no mercado de trabalho de tecnologia e suprir uma demanda crescente por profissionais nessa área.
São 25 vagas distribuídas em cada unidade do Senai: Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus. A carga horária é de 200 horas e as aulas serão realizadas no período noturno.
As selecionadas terão noções básicas sobre Língua Portuguesa, Matemática e Informática Básica. Durante as aulas, elas vão desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para codificação de interfaces baseadas em UX (Experiência do Usuário) e UI (Interface do Usuário) em aplicações web, considerando as necessidades do usuário. Além disso, as aulas serão voltadas para codificação front-end e abordará conceitos de Lógica de Programação, HTML, CSS, JavaScript, frameworks, dentre outros.
Em cinco anos serão criados quase 800 mil novos postos no país, mas no Brasil forma apenas 53 mil profissionais de tecnologia por ano, segundo dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom). O salário inicial é de R$ 2.400,00.
Um levantamento da Serasa Experian, em parceria com a ONU Mulheres, apontou que o público feminino corresponde a apenas 17% do total de programadores.

Serviço

2ª edição Senai Tech pras Manas – Curso Programação Web
Quem pode participar: mulheres em situação de vulnerabilidade social, com ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.
Onde serão as aulas: nas unidades do Senai de  Vila Velha, Aracruz, Colatina e São Mateus.
Vagas: 25 por unidade.
Conteúdo do curso: noções básicas de língua portuguesa, matemática e informática básica. Desenvolvimento técnico e socioemocional para codificação de interfaces baseadas em UX (Experiência do Usuário) e UI (Interface do Usuário) em aplicações web, considerando as necessidades do usuário, além de codificação front-end e conceitos de Lógica de Programação, HTML, CSS, Javascript, Frameworks, dentre outros.
Inscrições: pré-cadastro no site.
Documentação necessária: documento com foto, comprovante de residência e uma declaração de próprio punho atestando baixa renda.
Abertas 100 vagas em curso de graça na área de TI exclusivo para mulheres

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