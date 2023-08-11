Ifes abre quase 4 mil vagas em cursos técnicos de graça

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou editais para a seleção de alunos interessados em fazer cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. A oferta é de quase 4 mil vagas, distribuídas por 22 unidades da instituição em todo o Estado. Os alunos não pagam pelas qualificações.
Os interessados podem se inscrever de 14 de agosto a 30 de setembro, no site do Ifes. A taxa de inscrição para os cursos técnicos integrados é de R$ 85, enquanto que para os demais o valor é de R$ 65.
Podem pedir a isenção da taxa os candidatos que tenham estudado as duas últimas séries do Ensino Fundamental em escola pública ou particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica. O prazo para solicitar a gratuidade vai de 14 de agosto a 18 de setembro. O pedido deve ser feito no sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.
Os cursos técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz uma qualificação profissional junto com o ensino médio. Neste caso, o candidato já deve ter concluído o ensino fundamental.
O ensino profissionalizante concomitante pode ser feito por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do nível médio em outra escola e quer fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
De acordo com o Ifes, o edital do processo seletivo para cursos técnicos integrados para jovens e adultos (Proeja) será divulgado em setembro. A formação é destinada a pessoas com mais de 18 anos e que não têm o nível médio.
Para a seleção dos novos alunos dos cursos técnicos integrados, haverá prova objetiva, com 40 questões, que serão aplicadas no dia 29 de outubro.
O processo seletivo para os estudantes dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes será feito por análise de histórico. A análise será realizada no período de 17 a 31 de outubro.
Confira os cursos oferecidos por cada campus
Alegre
- Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
- Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas
Aracruz
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas
Barra de São Francisco
- Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
- Administração (Integrado) - Integral: 40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
- Eletromecânica (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
- Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
- Informática (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
- Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
- Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
Cariacica
- Administração (Integrado) - Integral: 72 vagas
- Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas
- Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 72 vagas
- Portos (Integrado) - Integral: 72 vagas
- Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
Cefor
Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas
Centro-Serrano
- Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas
- Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
Colatina
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas
Guarapari
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas
Ibatiba
- Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas
Itapina
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
- Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas
- Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas
- Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas
Linhares
- Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
Montanha
- Administração (Integrado) - Integral: 75 vagas
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 65 vagas
Nova Venécia
- Edificações (Integrado) - Matutino: 72 vagas
- Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
Piúma
- Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Pesca (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
Santa Teresa
- Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas
São Mateus
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 64 vagas
- Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
Serra
- Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
- Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Venda Nova do Imigrante:
- Administração (Integrado) - Matutino: 72 vagas
- Agroindústria (Integrado) - Matutino: 64 vagas
Viana
- Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas
Vila Velha
- Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas
- Química (Concomitante) - Noturno: 20 vagas
Vitória
- Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
- Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
- Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas
- Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
- Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
- Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
- Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
- Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 32 vagas
- Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
Ifes abre quase 4 mil vagas em cursos técnicos de graça