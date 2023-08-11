Qualificação profissional

Ifes abre quase 4 mil vagas em cursos técnicos de graça

Oportunidades são distribuídas por 22 unidades da instituição por todo o Estado; inscrições poderão ser feitas de 14 de agosto a 30 de setembro
Diná Sanchotene

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 09:28

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou editais para a seleção de alunos interessados em fazer cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. A oferta é de quase 4 mil vagas, distribuídas por 22 unidades da instituição em todo o Estado. Os alunos não pagam pelas qualificações.
Os interessados podem se inscrever de 14 de agosto a 30 de setembro, no site do Ifes. A taxa de inscrição para os cursos técnicos integrados é de R$ 85, enquanto que para os demais o valor é de R$ 65.
Podem pedir a isenção da taxa os candidatos que tenham estudado as duas últimas séries do Ensino Fundamental em escola pública ou particular como aluno bolsista com bolsa integral em função de carência socioeconômica. O prazo para solicitar a gratuidade vai de 14 de agosto a 18 de setembro. O pedido deve ser feito no sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.
Os cursos técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz uma qualificação profissional junto com o ensino médio. Neste caso, o candidato já deve ter concluído o ensino fundamental.
O ensino profissionalizante concomitante pode ser feito por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do nível médio em outra escola e quer fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
De acordo com o Ifes, o edital do processo seletivo para cursos técnicos integrados para jovens e adultos (Proeja) será divulgado em setembro. A formação é destinada a pessoas com mais de 18 anos e que não têm o nível médio.
Para a seleção dos novos alunos dos cursos técnicos integrados, haverá prova objetiva, com 40 questões, que serão aplicadas no dia 29 de outubro.
O processo seletivo para os estudantes dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes será feito por análise de histórico. A análise será realizada no período de 17 a 31 de outubro.

Confira os cursos oferecidos por cada campus

Alegre

  • Agroindústria (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
  • Informática (Integrado) - Integral: 36 vagas

Aracruz

  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Química (Integrado) - Matutino: 80 vagas

Barra de São Francisco

  • Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • Administração (Integrado) - Integral: 40 vagas

Cachoeiro de Itapemirim

  • Eletromecânica (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
  • Eletromecânica (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
  • Informática (Integrado) - Vespertino: 40 vagas
  • Informática para Internet (Concomitante) - Noturno: 18 vagas
  • Mineração (Concomitante) - Noturno: 18 vagas

Cariacica

  • Administração (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • Logística (Subsequente) - Noturno: 72 vagas
  • Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • Portos (Integrado) - Integral: 72 vagas
  • Portos (Subsequente) - Noturno: 36 vagas

Cefor

Multimeios Didáticos (Subsequente) - modalidade a distância: 40 vagas

Centro-Serrano

  • Administração (Integrado) - Integral: 80 vagas
  • Agricultura (Integrado) - Integral: 40 vagas

Colatina

  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 32 vagas

Guarapari

  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Comércio (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Mecânica (Subsequente) - Noturno: 36 vagas

Ibatiba

  • Florestas (Integrado) - Matutino: 80 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Vespertino: 80 vagas

Itapina

  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 144 vagas
  • Agropecuária (Subsequente) - Integral: 40 vagas
  • Alimentos (Integrado) - Integral: 36 vagas
  • Zootecnia (Integrado) - Integral: 72 vagas

Linhares

  • Administração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Administração (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Automação Industrial (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas

Montanha

  • Administração (Integrado) - Integral: 75 vagas
  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 65 vagas

Nova Venécia

  • Edificações (Integrado) - Matutino: 72 vagas
  • Mineração (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Subsequente) - Noturno: 40 vagas

Piúma

  • Aquicultura (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Aquicultura (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Guia de Turismo (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Pesca (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Pesca (Integrado) - Vespertino: 36 vagas

Santa Teresa

  • Agropecuária (Integrado) - Integral: 120 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Integral: 40 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Integral: 40 vagas

São Mateus

  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 64 vagas
  • Eletrotécnica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 32 vagas

Serra

  • Automação Industrial (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Informática (Concomitante) - Noturno: 40 vagas
  • Informática para Internet (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mecatrônica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Venda Nova do Imigrante:
  • Administração (Integrado) - Matutino: 72 vagas
  • Agroindústria (Integrado) - Matutino: 64 vagas

Viana

  • Logística (Integrado) - Vespertino: 70 vagas

Vila Velha

  • Biotecnologia (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Química (Integrado) - Matutino: 40 vagas
  • Química (Concomitante) - Noturno: 20 vagas

Vitória

  • Edificações (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Edificações (Subsequente) - Matutino: 40 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Matutino: 32 vagas
  • Eletrotécnica (Integrado) - Vespertino: 32 vagas
  • Estradas (Concomitante) - Matutino: 40 vagas
  • Estradas (Integrado) - Vespertino: 36 vagas
  • Geoprocessamento (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
  • Mecânica (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Mecânica (Concomitante) - Noturno: 36 vagas
  • Meio Ambiente (Integrado) - Matutino: 36 vagas
  • Metalurgia (Concomitante) - Vespertino: 32 vagas
  • Metalurgia (Concomitante) - Noturno: 32 vagas
  • Segurança do Trabalho (Subsequente) - Noturno: 40 vagas
Veja Também

Serra prorroga inscrições para 178 vagas em cursos de qualificação

10 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão

3.908  vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

