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Serra prorroga inscrições para 178 vagas em cursos de qualificação

Oportunidades serão distribuídas entre os cursos de Caldeireiro, Eletricista Básico, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos,entre outras qualificações
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 ago 2023 às 11:02

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 11:02

Os alunos do Senai ES que já retornaram às unidades físicas precisaram se adaptar aos protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara
Oportunidades para diversos cursos de graça Crédito: Lucas Aboudib/Divulgação
As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até 13 de agosto. São 178 vagas oferecidas por meio do Programa “Qualis Serra”. O atendimento aos candidatos ocorre no endereço eletrônico do município. 
  • As oportunidades são para os seguintes cursos: 
  • Caldeireiro
  • Eletricista Básico
  • Instalador de Sistemas Fotovoltaicos
  • Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial
  • Operador de Empilhadeira 
  • Soldador MAG.
Podem participar os moradores da Serra que tenham a partir de 16 anos, que estejam desempregados; pessoas em vulnerabilidade social; inscritos no Cadastro Único e no Sine Serra, além de pessoas com deficiência (PCD).
As qualificações são resultado de uma parceria da Prefeitura com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Segundo informações da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), serão disponibilizadas 918 oportunidades, divididas em quatro etapas, sendo duas delas realizadas entre julho e setembro. As outras fases estão previstas para janeiro e março de 2024.
As aulas, previstas para começarem em 25 de setembro, serão realizadas na unidade do Senai que fica no Civit I, no turno noturno. Esta é a primeira oferta de vagas da parceria entre o município e a instituição. 
A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site da Prefeitura da Serra, no dia 9 de agosto.
Mais informações: Qualificação: (27) 98182-1257; Intermediação: (27) 98182-1229 ou pelo e-mail: [email protected].

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