Serra prorroga inscrições para 178 vagas em cursos de qualificação

Oportunidades para diversos cursos de graça Crédito: Lucas Aboudib/Divulgação

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Caldeireiro

Eletricista Básico

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos

Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial

Operador de Empilhadeira

Soldador MAG.

Podem participar os moradores da Serra que tenham a partir de 16 anos, que estejam desempregados; pessoas em vulnerabilidade social; inscritos no Cadastro Único e no Sine Serra, além de pessoas com deficiência (PCD).

As qualificações são resultado de uma parceria da Prefeitura com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Segundo informações da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), serão disponibilizadas 918 oportunidades, divididas em quatro etapas, sendo duas delas realizadas entre julho e setembro. As outras fases estão previstas para janeiro e março de 2024.

As aulas, previstas para começarem em 25 de setembro, serão realizadas na unidade do Senai que fica no Civit I, no turno noturno. Esta é a primeira oferta de vagas da parceria entre o município e a instituição.