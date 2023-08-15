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Economia

Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do diesel

Reajuste entra em vigor nesta quarta-feira; aumento é o primeiro da nova gestão da estatal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2023 às 09:37

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 09:37

Postos de gasolina
Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir desta quarta-feira (16), a Petrobras aumentará em R$ 0,41 por litro o seu preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,93 por litro, uma alta de 16,3%. 
Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba.
Para o diesel, a Petrobras aumentará em R$ 0,78 por litro o seu preço médio de venda para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,80 por litro.
Também levando em conta a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,34 a cada litro vendido na bomba.
Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

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A empresa informa que "a implementação da estratégia comercial, em substituição à política de preços anterior, incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. Em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse seus preços de gasolina e diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, propiciando período de estabilidade de preços aos seus clientes".
E acrescenta que, "no entanto, a consolidação dos preços de petróleo em outro patamar, e estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, torna necessário realizar ajustes de preços para ambos os combustíveis, dentro dos parâmetros da estratégia comercial, visando reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras".

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