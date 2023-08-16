Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Padaria no ES vai vender 10 mil pães a 5 centavos cada um

Promoção vai marcar o 12° aniversário do estabelecimento, que em dias normais vende o pão de sal a 70 centavos a unidade

Públicado em 

16 ago 2023 às 15:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pão francês custa normalmente 70 centavos na padaria Bolinho de Chuva
Fora da promoção, o quilo do pão francês custa  R$ 14,90 na padaria Bolinho de Chuva Crédito: Divulgação
Vai todo mundo querer comer o pão que a padaria Bolinho de Chuva vai amassar neste sábado (19) em Cariacica. É que o estabelecimento, localizado no bairro Mucuri, vai vender 10 mil pães de sal, a 5 centavos a unidade, em comemoração ao seu 12º aniversário.
Para dar conta da promessa, os 12 funcionários que atuam na padaria serão mobilizados na véspera para preparar a fornada histórica de sábado. Normalmente, a Bolinho de Chuva produz 1,5 mil pães franceses por dia ao custo aproximado de 70 centavos a unidade (R$ 14,90 o kg).
“Compramos essa padaria há um ano e essa promoção é uma forma de retribuir tudo que a comunidade faz pela gente”, explica Samarone Aparecido de Azevedo, 31 anos, proprietário e gestor da padaria ao lado da sua mulher, Taís da Silva Cunha, de 32.
A padaria fica em Mucuri, Cariacica
A padaria fica em Mucuri, Cariacica Crédito: Divulgação
Ele esclarece que a promoção do pãozinho a 5 centavos a unidade só vale para este sábado. Além do pão superbarato, a padaria vai oferecer um passeio no carretão de alegria pela região a quem fizer compras no valor mínimo de R$ 25 no dia festivo.

Veja Também

Padaria de estilo francês vai abrir primeira loja no ES

Por decisão judicial, famosa padaria da Praia do Canto fecha as portas

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Padaria"

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados