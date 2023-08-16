Padaria no ES vai vender 10 mil pães a 5 centavos cada um

Fora da promoção, o quilo do pão francês custa R$ 14,90 na padaria Bolinho de Chuva Crédito: Divulgação

Vai todo mundo querer comer o pão que a padaria Bolinho de Chuva vai amassar neste sábado (19) em Cariacica . É que o estabelecimento, localizado no bairro Mucuri, vai vender 10 mil pães de sal, a 5 centavos a unidade, em comemoração ao seu 12º aniversário.

Para dar conta da promessa, os 12 funcionários que atuam na padaria serão mobilizados na véspera para preparar a fornada histórica de sábado. Normalmente, a Bolinho de Chuva produz 1,5 mil pães franceses por dia ao custo aproximado de 70 centavos a unidade (R$ 14,90 o kg).

“Compramos essa padaria há um ano e essa promoção é uma forma de retribuir tudo que a comunidade faz pela gente”, explica Samarone Aparecido de Azevedo, 31 anos, proprietário e gestor da padaria ao lado da sua mulher, Taís da Silva Cunha, de 32.

A padaria fica em Mucuri, Cariacica Crédito: Divulgação