Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Padaria"

Com uma diversidade de produtos, as padarias fazem parte do dia a dia das pessoas Crédito: Shutterstock

As padarias não são mais apenas conhecidas por terem pães frescos há muito tempo. Atualmente, elas ocupam um lugar na rotina dos capixabas por oferecerem uma variedade diversificada de produtos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023: