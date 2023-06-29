Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Padaria"

As padarias não são mais apenas conhecidas por terem pães frescos há muito tempo. Atualmente, elas ocupam um lugar na rotina dos capixabas por oferecerem uma variedade diversificada de produtos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Monza
A Monza nasceu em 1983, quando a primeira padaria do grupo foi adquirida em Vitória. De lá para cá, a marca cresceu cada vez mais e tem unidades espalhadas pelo ES.
02
2º lugar - Monte Líbano
A Padaria Monte Líbano faz parte do cotidiano dos capixabas. A tradição familiar e a qualidade dos produtos fabricados pelo estabelecimento são suas principais marcas.