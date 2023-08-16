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EDUCAÇÃO

Capacitação em inovação para jovens conclui 5° ciclo esta semana

Promovido pelo hub Base27, programa Rota27 promoveu encontros em diferentes espaços de inovação e capacitou 24 jovens ao longo de 3 meses
Arthur Moschen

Arthur Moschen

Publicado em 

16 ago 2023 às 19:49

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 19:49

Participantes do programa visitaram o Fonte Hub, na Rede Gazeta
Participantes do programa visitaram o Fonte Hub, na Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Em um cenário onde a inovação é a chave para o sucesso, o programa de capacitação Rota27, do hub Base27, chega ao final de seu quinto ciclo na próxima sexta-feira (18), capacitando jovens estagiários e recém-formados sobre conceitos de inovação. Para fechar o semestre, os participantes terão um demoday, onde vão apresentar seus projetos finais que têm como ponto central ideias inovadoras sobre gestão de dados.
O projeto, que tem duração de 3 meses, provoca os participantes a questionarem, experimentarem e arriscarem teses ao longo de 12 encontros. Neste ciclo, 24 participantes conheceram, de perto, ambientes de inovação como o Fonte Hub, da Rede Gazeta, o SebraeLab, o Hub Fucape, o FindesLab além, é claro, do próprio Base27 – todos eles na Capital, Vitória.
A diretora de Educação do Base27, Juliana Ferrari, compartilhou sua crença na capacidade de transformação que programas como o Rota27 oferecem aos jovens. “Quanto mais jovens inseridos na cultura da inovação, mais possibilidades de escolha e de oportunidades surgem para eles”, destaca Juliana.
Luise Nunes, líder da Comunidade Rota27, compartilha sua alegria ao testemunhar a evolução dos participantes. "Além dos projetos desenvolvidos, receber os feedbacks de que os participantes entenderam o sentido e os benefícios tangíveis de se estar em comunidade, é gratificante”, afirma. Essa experiência, segundo ela, impulsionará os participantes a serem protagonistas de sucesso em suas trajetórias profissionais.

Reta final

Além de desenvolverem projetos inovadores do zero, os participantes também aprimoraram habilidades essenciais para o mundo atual, compartilharam conhecimentos e dicas valiosas e até mesmo tiveram a chance de participar de processos seletivos dentro da própria comunidade. O programa proporcionou experiência prática de colaboração e aprendizado conjunto, ajudando assim, no crescimento pessoal e profissional.
Jovens tiveram aprendizado teórico e prático sobre inovação
Jovens tiveram aprendizado teórico e prático sobre inovação Crédito: Divulgação
O demoday, que acontece na próxima sexta-feira, será o momento em que os participantes apresentarão seus projetos por meio de pitchs (breve apresentação da ideia), compartilhando os frutos de seus trabalhos, celebrarão a conclusão do programa e receberão a divulgação do time vencedor do Prêmio Rota27. Além disso, haverá um reconhecimento aos padrinhos do ciclo, que acreditaram e apoiaram essa iniciativa transformadora: Fonte Hub, Fortes Engenharia e Fluyd.

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