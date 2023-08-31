Venda do Café Maratá coloca investimento no ES em compasso de espera

Integrantes do governo do Estado estão mantendo contato com os novos donos do Café Maratá, afinal, a empresa chegou a estabelecer um contrato dentro do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). Além disso, trata-se de um investimento relevante, algo perto de R$ 180 milhões dividido em três fases, que só confirmaria a vocação do Norte capixaba para o beneficiamento de café.
Dentro do governo a expectativa é de que o investimento seja mantido. Quando anunciou a compra, a JDE Peet's informou que o desejo era de um crescimento mais rápido, com expansão geográfica e diversificação. A entrada da Maratá no portfólio veio para consolidar a presença da JDE Peet's no Nordeste, antes as marcas da companhia eram muito forte apenas nos estados mais ao Sul. Uma fábrica no Espírito Santo, por conta da localização, atenderia bem aos dois mercados.
As perspectivas são boas, mas uma resposta definitiva ainda deve demorar mais um pouco. A transação entre Grupo Maratá e JDE Peet's está prevista para ser concluída em 2024.