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Operação Broken Road

PF mira grupo que levava brasileiros ilegalmente aos EUA e cumpre mandados no ES

Mandados foram cumpridos em Alto Rio Novo, Vila Velha e Aracruz, além de Mantena (MG); grupo usava dados e cartões de terceiros para comprar passagens

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2026 às 13:54
Durante a Operação Broken Road, os agentes apreenderam cerca de R$ 34 mil em dinheiro
Durante a Operação Broken Road, os agentes apreenderam cerca de R$ 34 mil em dinheiro Divulgação | Polícia Federal

Um grupo suspeito de promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (13). Cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva foram cumpridos em três cidades do Espírito Santo e uma de Minas Gerais.


As medidas foram executadas em Alto Rio Novo, Vila Velha e Aracruz, no território capixaba, e em Mantena, em Minas Gerais. O principal investigado foi preso por determinação da Justiça Federal, mas a PF não informou onde ocorreu a prisão.


Segundo a Polícia Federal,  o grupo utilizava dados pessoais e cartões de terceiros para comprar passagens aéreas de forma fraudulenta. Os bilhetes também eram adquiridos separadamente, com o objetivo de dificultar o rastreamento das viagens. Entre os brasileiros que teriam sido levados ao exterior estavam menores de idade.


Durante a Operação Broken Road, os agentes apreenderam celulares, três armas de fogo e cerca de R$ 34 mil em dinheiro. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e sequestro de bens avaliados em R$ 2,7 milhões.


Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, envio irregular de menor ao exterior e associação criminosa.

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