PF mira grupo que levava brasileiros ilegalmente aos EUA e cumpre mandados no ES

Um grupo suspeito de promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (13). Cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva foram cumpridos em três cidades do Espírito Santo e uma de Minas Gerais.





As medidas foram executadas em Alto Rio Novo, Vila Velha e Aracruz, no território capixaba, e em Mantena, em Minas Gerais. O principal investigado foi preso por determinação da Justiça Federal, mas a PF não informou onde ocorreu a prisão.





Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava dados pessoais e cartões de terceiros para comprar passagens aéreas de forma fraudulenta. Os bilhetes também eram adquiridos separadamente, com o objetivo de dificultar o rastreamento das viagens. Entre os brasileiros que teriam sido levados ao exterior estavam menores de idade.