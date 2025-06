Fiscalização

Número de recusas ao bafômetro chama a atenção em Operação Lei Seca no ES

Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), 253 condutores se recusam a fazer o teste no último final de semana

Publicado em 18 de junho de 2025 às 08:03

Batalhão de Trânsito da PM realizou a Operação Lei Seca no último final de semana em Cariacica e na Serra Crédito: Divulgação/BPTran

Mais de 250 condutores se recusaram a soprar o bafômetro durante a Operação Lei Seca, em Cariacica e na Serra, no último fim de semana. A fiscalização foi realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).>

No sábado (14), foram abordados 486 veículos em Cariacica, entre automóveis, motocicletas e táxis/veículos de aplicativo. Ao todo, foram realizados 331 testes do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. Um apresentou resultado positivo e o condutor foi conduzido para a Delegacia Regional pelo crime do art. 306 do CTB.>

Segundo o BPTran, apesar do número de testes realizados, 155 condutores se recusaram a soprar o equipamento e foram autuados conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.>

Já na Serra, na última sexta-feira (13), foram abordados 355 veículos. Ao todo, foram realizados 237 testes do etilômetro. Um apresentou resultado positivo e o condutor foi detido. 98 motoristas não quiseram realizar o teste do etilômetro.>

Durante a operação no município da Serra, foi abordada ainda uma motocicleta em mau estado de conservação, sem os retrovisores e sem o silenciador. Ao verificar no sistema, constatou-se que o veículo tinha restrição de furto/roubo. O motociclista, de 21 anos, não possuía habilitação e diante dos fatos, a moto foi guinchada e o indivíduo conduzido para a 3ª Regional.>

O comandante do BPTran, tenente-coronel Flávio Cavatti, destacou a importância da fiscalização. “Essas operações são fundamentais para garantir a segurança de todos que utilizam as vias. A recusa ao teste do etilômetro, embora prevista em lei, não isenta o condutor das sanções administrativas. O que temos visto é que muitos motoristas ainda subestimam os riscos de dirigir sob efeito de álcool. Nosso trabalho segue pautado na legalidade e no compromisso com a vida. Se for beber, não dirija. Estamos nas ruas para prevenir tragédias e salvar vidas.”>

