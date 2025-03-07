Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Motoristas flagrados no bafômetro conseguem anular suspensão de CNH no ES

Infração é gravíssima e prevê, além da suspensão do direito de dirigir, sete pontos na carteira e multa de cerca de R$ 3 mil

Publicado em 07 de Março de 2025 às 03:12

Públicado em 

07 mar 2025 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lei seca
Policiais militares durante trabalho na blitz da Lei Seca em Viana Crédito: Carlos Alberto Sillva
Motoristas no Espírito Santo flagrados no bafômetro têm conseguido anular o processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A reversão da punição, de acordo com o advogado criminalista e especialista em segurança pública Fábio Marçal, vem acontecendo principalmente por falhas nos procedimentos que tramitam no Detran-ES.
A quantidade de pessoas flagradas pelos órgãos de trânsito dirigindo alcoolizadas ou sob efeito de outro tipo de substância foi de 1.149 no ano passado, segundo o Observatório do Trânsito do Detran.

Veja Também

Um caminhão carregado de (graves) irregularidades em Guarapari

"Reiteramos que é inadmissível a combinação direção e bebida. Contudo, prevalece o direito constitucional de ampla defesa do contraditório. E o que temos percebido é que em diversos casos não houve a devida execução de prazos que devem conter neste tipo de processo. Às vezes, há tentativa de punir quando esse tempo já prescreveu. Por isso que a anulação do processo de suspensão da CNH tem acontecido", explicou o advogado
A punição para quem é flagrado dirigindo nesta condição é rigorosa: “"Essa é uma infração gravíssima, de sete pontos na carteira, de multa de cerca de R$ 3 mil e que ainda tem a suspensão da CNH por 12 meses. É uma medida punitiva forte, porque o conjunto bebida e direção já provocou diversas mortes", avaliou o advogado.
O advogado aponta que a orientação para quem estiver nesta situação é procurar ajuda jurídica especializada. "Importante que nunca mais cometa de novo esse erro. Isso que é preciso ser enaltecido. Depois, é checar como está o trâmite do processo, porque há diversas falhas que acabam prejudicando ainda mais quem deve ser penalizado. A lei tem de ser aplicada de modo justo para todos, amparada pelo devido processo legal."

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Transporte gratuito da Vale: trabalhadores sofrem derrota na Justiça

Lixo até “do fim do mundo” é recolhido em praia do ES

Site escolhe “3 praias imperdíveis” do ES. Nenhuma na Grande Vitória

Mansão centenária (e milionária) está à venda em Vila Velha

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

CNH Detran Justiça Código de Trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados