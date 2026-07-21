AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Brasil

4 livros para crianças que não gostam de ler

Especialista explica como incentivar o hábito da leitura e indica títulos para conquistar leitores desde a infância

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 13:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 jul 2026 às 13:15
Algumas histórias podem despertar a curiosidade e transformar a leitura em um hábito prazeroso (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Algumas histórias podem despertar a curiosidade e transformar a leitura em um hábito prazeroso Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Apesar do crescente debate sobre a importância da leitura, sobretudo durante a infância e a adolescência, uma parcela significativa da população brasileira ainda não incorporou os livros à rotina. Segundo a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró Livro (IPL) e pelo Ministério da Cultura, 53% dos brasileiros são considerados não leitores, dado que evidencia a necessidade de fortalecer a formação leitora.
Esse cenário é resultado de diversos fatores, entre eles, a falta de gosto pela leitura — comportamento que nem sempre está relacionado aos livros em si. Para Emily Stephano, editora pedagógica de literatura do grupo Multiverso das Letras, o desinteresse pode surgir da falta de contato com diferentes gêneros literários, da associação da leitura à obrigação escolar ou da ausência de incentivo no dia a dia da criança. 
“Uma boa forma de pensar nisso é comparar com a comida: pode ser que você não goste de um sabor, mas goste de outros. Muitas vezes, o que falta é conhecer sabores novos. Existe uma variedade enorme de livros para experimentar e descobrir qual é o seu caminho dentro da leitura”, pontua.

Despertando o interesse pelos livros

Transformar a leitura em um momento compartilhado e saber como apresentar os livros sãopontos-chavepara driblar a resistência apresentada por algumas crianças e adolescentes. “Ler junto e conversar sobre a obra torna a leitura muito mais gostosa e interessante, mesmo que as crianças já sejam mais velhas e saibam ler sozinhas. Depois da leitura, vale ir além do ‘você gostou?’e fazer perguntas como:‘Oquevocêgostaria de perguntar para quem escreveu esse livro?'”, explica EmilyStephano.
A editora pedagógica destaca, ainda, que o humor costuma ser uma boa porta de entrada para novos leitores , já que histórias divertidas, surpreendentes e engraçadas agradam a diferentes faixas etárias.

Livros para crianças que não gostam de ler

Segundo Emily Stephano, mais do que considerar apenas a idade, é fundamental conhecer a criança e seus interesses, equilibrando o que lhe é confortável e o que representa um desafio, de modo que ela sinta que sua inteligência esteja sendo respeitada e valorizada. 
Com esse olhar em mente, a seleção de títulos a seguir busca justamente ampliar o repertório de “sabores” literários disponíveis para pequenos leitores em formação, unindo humor, ritmo e temas próximos ao universo infantil. As obras fazem parte do catálogo do grupo Multiverso das Letras, que reúne editoras dedicadas à literatura infantil e educativa no Brasil e tem como um de seus pilares a formação de novos leitores,por meio de conteúdos diversos, lúdicos e adequados às diferentes fases da infância.
A seguir, confira 4 livros para conquistar crianças de diferentes faixas etárias!

1. Adivinha quem é? Só vejo ospés!,deMaressaManfre –CantinelaEditora (1+)

“Adivinha quem é? Só vejo os pés!“ conquista as crianças com rimas, abas interativas e animais da fauna brasileira (Imagem: Reprodução digital | CantinelaEditora)
“Adivinha quem é? Só vejo os pés!“ conquista as crianças com rimas, abas interativas e animais da fauna brasileira Crédito: Imagem: Reprodução digital | CantinelaEditora
Um livro cheio de atrativos para crianças pequenas: o texto rimado dá um ritmoagradável àleitura;a brincadeira de adivinhar se repete;as abastransformam olivroemum objeto interativo;e os personagens são animais da fauna brasileira, incluindo a capivara,aqueridinha do momento!

2. O velho da montanha, de Rute Cancela –CantinelaEditora (5+)

“O velho da montanha“ transforma uma história de suspense em diversão, com humor e uma narrativa que também pode ser cantada (Imagem: Reprodução digital | CantinelaEditora)
“O velho da montanha“ transforma uma história de suspense em diversão, com humor e uma narrativa que também pode ser cantada Crédito: Imagem: Reprodução digital | CantinelaEditora
Era para ser uma história de dar medo, mas acabaprovocandorisadas! A cada descrição do temido velho da montanha, as crianças podem tentar descobrir o que é verdade e o que é invenção.Além disso, háuma versãocantada dahistória,perfeitapara decorar e brincar.

3. O lobo de cueca, deWilfridLupano– Editora Via Lúdica (10+)

“O Lobo de cueca“ aproxima as crianças da leitura com HQs cheias de humor, surpresas e aventuras (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica)
“O Lobo de cueca“ aproxima as crianças da leitura com HQs cheias de humor, surpresas e aventuras Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica
As histórias em quadrinhos são ótimas para aproximar as crianças da leitura, desenvolvendo também a habilidade de ler as narrativas visuais.“O Lobo de cueca“é uma HQ diferente, nem sempre dividida em quadros, mas cheia de surpresas e de bom humor! Por ser uma coleção com vários volumes, estimula a leitura para descobrir novas histórias a cada lançamento.

4. Vovó Frida, Frango e Fritz, de MichaelRoher– Editora Via Lúdica (12+)

“Vovó Frida, Frango e Fritz“ reúne histórias divertidas sobre família, escola e amizade que conquistam os leitores maiores (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica)
“Vovó Frida, Frango e Fritz“ reúne histórias divertidas sobre família, escola e amizade que conquistam os leitores maiores Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica
As histórias envolvendo momentos com amigos e família, acontecimentos na escola, liçõesde casa e passeios criam conexão com os leitores maiores. O livro é composto por várias histórias curtas e muito divertidas,ideaispara ler um pouquinhoa cadadia e sentir orgulho deconcluir a leitura deum livro com mais de 100 páginas.
Por Amanda Prado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher e filho foram resgatados de cárcere privado na zona norte de São Paulo
PM liberta filipina grávida mantida em cárcere privado pelo companheiro em SP
Crime aconteceu dentro do estabelecimento no bairro Aviso
Homem confessa assassinato em padaria de Linhares e diz que agiu por ciúmes
Uniforme da Polícia Civil do Rio de Janeiro
Operação mira quadrilha suspeita de roubar medicamentos oncológicos no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados