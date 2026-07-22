São Gabriel da Palha reúne mais de 700 pilotos em fim de semana de motociclismo

O município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, recebeu no último fim de semana o 1º Super Enduro do Estado, no sábado (18) à noite, e o 20º Trilhão Tracsag, que reuniu mais de 700 pilotos inscritos na manhã de domingo (19).





Participaram pilotos de cidades capixabas, como Rio Bananal, Colatina, Nova Venécia, Mantenópolis, São Roque do Canaã, Vila Valério, Jaguaré, Linhares, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, Ecoporanga, Águia Branca, Pancas, São Mateus, Ponto Belo, Aracruz, Conceição da Barra, São Gabriel da Palha, Viana, Sooretama, Boa Esperança, Pedro Canário, Marilândia, Barra de São Francisco, Alto Rio Novo e Vila Pavão. O evento também atraiu praticantes de outros estados, com representantes de Divino das Laranjeiras (MG), Capelinha (MG), Resplendor (MG), Aricanduva (SP), Itabatã (BA) e Itanhém (BA).





O presidente da Tracsag, Wagner Botelho, destacou o sucesso da edição e o crescimento da modalidade. "É um evento que virou tradição na região e a cada ano vem aumentando o número de participantes. O esporte promove a cultura do motociclismo e São Gabriel da Palha tem se tornado uma grande referência na modalidade", afirmou.