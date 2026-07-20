Turnê inédita de maestro capixaba retorna ao Brasil depois de passagem na Áustria

Do Espírito Santo para a Áustria, e agora da Áustria para o ES. A turnê de música clássica “De Viena Para o Brasil” do grupo “Gospel Power Chord Wien” começou no último domingo (19), em Santa Leopoldina, com regência do capixaba Fabio Lahass.





Nascido em Santa Maria de Jetibá, o jovem trabalhou na zona rural antes de se aventurar no mundo sinfônico. Radicado no país, Fábio tinha como objetivo estudar em Viena, considerada o centro mundial da música clássica. Aos 28 anos, hoje ele vive na capital do país europeu e se tornou regente do coro gospel.





Agora o capixaba está em seu estado natal com a turnê inédita, marcando sua volta às terras brasileiras depois dos anos de estudos na Europa. Os shows também vão passar por Vitória, Vila Velha, Serra e Santa Maria de Jetibá. Além do ES, o coro desembarca para apresentações nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.





Os concertos terão entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições beneficentes. No ES, todas as arrecadações serão encaminhadas ao Albergue Martim Lutero.





A apresentação funcionará como uma troca cultural, com uma parte dedicada ao gospel norte-americano (jazz, blues e negro spiritual), e a outra metade influenciada músicas tradicionais austríacas, em alemão e em dialetos regionais. Como homenagem ao público brasileiro, o concerto ainda reserva uma versão de "Eu Só Quero um Xodó".