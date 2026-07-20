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“De Viena Para o Brasil”

Turnê inédita de maestro capixaba retorna ao Brasil depois de passagem na Áustria

Jovem que trabalhou na zona rural do ES antes de estudar música na Europa agora conduz grupo austríaco
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:50

Trabalhando agora como regente do coro gospel, apresentações também vão acontecer em SP e RJ
Trabalhando agora como regente do coro gospel, apresentações também vão acontecer em SP e RJ Christoph Kleinsasser

Do Espírito Santo para a Áustria, e agora da Áustria para o ES. A turnê de música clássica “De Viena Para o Brasil” do grupo “Gospel Power Chord Wien” começou no último domingo (19), em Santa Leopoldina, com regência do capixaba Fabio Lahass.


Nascido em Santa Maria de Jetibá, o jovem trabalhou na zona rural antes de se aventurar no mundo sinfônico. Radicado no país, Fábio tinha como objetivo estudar em Viena, considerada o centro mundial da música clássica. Aos 28 anos, hoje ele vive na capital do país europeu e se tornou regente do coro gospel.


Agora o capixaba está em seu estado natal com a turnê inédita, marcando sua volta às terras brasileiras depois dos anos de estudos na Europa. Os shows também vão passar por Vitória, Vila Velha, Serra e Santa Maria de Jetibá. Além do ES, o coro desembarca para apresentações nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 


Os concertos terão entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições beneficentes. No ES, todas as arrecadações serão encaminhadas ao Albergue Martim Lutero.


A apresentação funcionará como uma troca cultural, com uma parte dedicada ao gospel norte-americano (jazz, blues e negro spiritual), e a outra metade influenciada músicas tradicionais austríacas, em alemão e em dialetos regionais. Como homenagem ao público brasileiro, o concerto ainda reserva uma versão de "Eu Só Quero um Xodó".

SERVIÇO

ApresentaçãoGospel Power Chord Wien

Entrada: gratuita

Datas: 19 a 23 de julho


19 de julho (domingo) – 19h30

Igreja Matriz Sagrada Família – Santa Leopoldina


20 de julho (segunda-feira) – 15h

Hospital Jayme dos Santos Neves (apresentação especial) - Serra


20 de julho (segunda-feira) – 19h

Albergue Martim Lutero - Vitória


21 de julho (terça-feira) – 19h

Comunidade de São Sebastião (IECLB) - Santa Maria de Jetibá


22 de julho (quarta-feira) – 19h

Capela Divino Espírito Santo – Tirol, Santa Leopoldina


23 de julho (quinta-feira) – 19h

Comunidade Bom Pastor (IECLB) – Vila Velha

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