Apetitosa

Crepioca caprese é uma opção leve e saborosa para o lanche

Nessa receita super prática, o recheio é uma releitura da clássica salada italiana que é composta de tomate, queijo e manjericão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 02:00

Crepioca caprese
Crepioca caprese: tomate, queijo e manjericão Crédito: Mimoo/Divulgação
A combinação da goma de tapioca com ovos ou leite resulta em um alimento leve, saboroso e nutritivo, a crepioca. Para incrementar essa gostosura, há inúmeras possibilidades, e a que sugerimos a seguir faz uma releitura da icônica salada italiana caprese: tomatinhos, queijo e manjericão, acrescidos de azeitona preta. Curtiu? Então, bora pra cozinha.

CREPIOCA CAPRESE

INGREDIENTES:
  • Para a massa:
  • 4 ovos
  • 8 colheres (sopa) de tapioca
  • Sal a gosto
  • Manteiga com sal para untar a frigideira
  • Para o recheio:
  • 1 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço
  • 2 xícaras (chá) de queijo minas frescal cortado em cubos
  • 2 xícaras (chá) de tomates-cereja cortados ao meio
  • Azeite de oliva extravirgem a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes para a massa das crepiocas.
  2. Em uma frigideira bem quente, untada com manteiga, coloque uma concha e faça a primeira crepioca. Repita o processo para as outras três restantes.
  3. No liquidificador ou processador, coloque as azeitonas e bata bem até ficar semelhante a um molho pesto. Reserve.
  4. Recheie as crepiocas com o queijo em cubos e os tomatinhos. Tempere com o "pesto" de azeitonas e decore com as folhas de manjericão e um fio de azeite.
Fonte: Mimoo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

