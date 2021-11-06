Crepioca caprese é uma opção leve e saborosa para o lanche

A combinação da goma de tapioca com ovos ou leite resulta em um alimento leve, saboroso e nutritivo, a crepioca. Para incrementar essa gostosura, há inúmeras possibilidades, e a que sugerimos a seguir faz uma releitura da icônica salada italiana caprese: tomatinhos, queijo e manjericão, acrescidos de azeitona preta. Curtiu? Então, bora pra cozinha.
CREPIOCA CAPRESE
INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 4 ovos
- 8 colheres (sopa) de tapioca
- Sal a gosto
- Manteiga com sal para untar a frigideira
- Para o recheio:
- 1 xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço
- 2 xícaras (chá) de queijo minas frescal cortado em cubos
- 2 xícaras (chá) de tomates-cereja cortados ao meio
- Azeite de oliva extravirgem a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes para a massa das crepiocas.
- Em uma frigideira bem quente, untada com manteiga, coloque uma concha e faça a primeira crepioca. Repita o processo para as outras três restantes.
- No liquidificador ou processador, coloque as azeitonas e bata bem até ficar semelhante a um molho pesto. Reserve.
- Recheie as crepiocas com o queijo em cubos e os tomatinhos. Tempere com o "pesto" de azeitonas e decore com as folhas de manjericão e um fio de azeite.
Fonte: Mimoo.