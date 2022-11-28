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Megarrestaurante em shopping de Vitória será aberto em dezembro

O Camarada Camarão é concorrente direto do Coco Bambu e sua primeira unidade no ES contou com investimento de R$ 7 milhões
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:51

Anunciada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes em A Gazeta, a chegada da rede de restaurantes Camarada Camarão ao Espírito Santo já tem data para acontecer.
A casa de origem pernambucana e especializada em frutos do mar abrirá para o público no dia 14 de dezembro, uma quarta-feira, no Shopping Vitória
Com 1.600m² de área e capacidade para 400 clientes, o empreendimento é considerado um marco na arquitetura do Shopping Vitória, que abre pela primeira vez sua fachada para a Avenida Américo Buaiz, uma das mais movimentadas da Capital.
O megarrestaurante tem o empresário Ricardo Peterle Bergamin como sócio local e vai gerar 100 empregos diretos. A unidade de Vitória é a vigésima da rede, fundada em 2005 no Recife, e contou com investimento inicial de R$ 7 milhões.

Camarada Camarão Vitória (perspectivas)

Concorrente direto do cearense Coco Bambu, que já tem um restaurante em Vila Velha e um em Vitória, o Camarada Camarão traz receitas do litoral do Nordeste com influências internacionais e também é conhecido pelas porções generosas.
Alto-mar, prato do restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória
Alto-mar Crédito: Camarada Camarão/Divulgação
Um exemplo é o prato Grelhados Camarada, que chega a servir cinco pessoas e contém camarões, caudas de lagosta, peixe, mexilhões, lula, abacaxi e tomate, temperados com com azeite e alho e acompanhados por risoto de limão siciliano e alho-poró.

SEGUNDO MAIOR DA REDE

“O capixaba tem uma cultura gastronômica incrível e é um grande desafio pra gente trazer a experiência Camarada para Vitória. Temos estudado bastante o mercado local e queremos surpreender nossos clientes, assim como tem acontecido em tantas grandes capitais do país”, comenta Sylvio Drummond de Mattos, CEO do Grupo Drumattos, que comanda as redes Camarada e  Camarão & Cia.
Sylvio destaca o ponto onde a casa está instalada. “Vínhamos monitorando o espaço há um bom tempo. Teremos uma casa elegante com pé direito altíssimo, elevador de acessibilidade, área infantil e uma varanda especial. Vai ser a segunda maior unidade da rede em área útil”, completa.
Camarões recheados Praia de Serrambi, entrada do restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória
Camarões recheados Praia de Serrambi Crédito: Camarada Camarão/Divulgação
Além de Vitória, o Camarada Camarão está presente em Brasília, Manaus, Belém, João Pessoa, Aracaju e Fortaleza. Recife e Salvador contam com dois restaurantes cada uma. No estado do Rio de Janeiro há cinco em operação, e em São Paulo, quatro.

CHEF FRANCÊS

O cardápio é assinado pelo chef executivo do grupo Drumattos, o francês François Schmitt, que está no Brasil há 25 anos. Apesar de ter como protagonista o camarão, o menu abre espaço para receitas à base de peixe, carne, frango e massa, além de saladas, sanduíches e sobremesas.
François Schmidt, chef executivo da rede de restaurantes Camarada Camarão
François Schmitt, chef executivo da rede Crédito: Camarada Camarão/Divulgação
A carta de bebidas é bastante diversificada e contém drinques, chope, destilados em geral e uma ampla variedade de vinhos, nacionais e importados.
Outro atrativo da rede é o happy hour, disponível todos os dias, das 17h às 20h. Nesse período, diversas bebidas saem pela metade do preço e alguns petiscos têm preços promocionais. 
Pargo Veraneio, prato do restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória
Pargo Veraneio Crédito: Camarada Camarão/Divulgação
A campeã de vendas é a linha Due, com pratos para duas e três pessoas a partir de R$ 99, disponível de segunda a sexta no almoço e no jantar. 
CAMARADA CAMARÃO VITÓRIA
  • Inauguração: 14 de dezembro de 2022
  • Endereço: Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Acesso pela Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. 
  • Mais informações: www.ocamarada.com.br e @camaradacamaraovitoria.
Com informações da assessoria de imprensa do Shopping Vitória. 

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