Megarrestaurante em shopping de Vitória será aberto em dezembro

Anunciada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes em A Gazeta, a chegada da rede de restaurantes Camarada Camarão ao Espírito Santo já tem data para acontecer.
A casa de origem pernambucana e especializada em frutos do mar abrirá para o público no dia 14 de dezembro, uma quarta-feira, no Shopping Vitória.
Com 1.600m² de área e capacidade para 400 clientes, o empreendimento é considerado um marco na arquitetura do Shopping Vitória, que abre pela primeira vez sua fachada para a Avenida Américo Buaiz, uma das mais movimentadas da Capital.
O megarrestaurante tem o empresário Ricardo Peterle Bergamin como sócio local e vai gerar 100 empregos diretos. A unidade de Vitória é a vigésima da rede, fundada em 2005 no Recife, e contou com investimento inicial de R$ 7 milhões.
Camarada Camarão Vitória (perspectivas)
Concorrente direto do cearense Coco Bambu, que já tem um restaurante em Vila Velha e um em Vitória, o Camarada Camarão traz receitas do litoral do Nordeste com influências internacionais e também é conhecido pelas porções generosas.
Um exemplo é o prato Grelhados Camarada, que chega a servir cinco pessoas e contém camarões, caudas de lagosta, peixe, mexilhões, lula, abacaxi e tomate, temperados com com azeite e alho e acompanhados por risoto de limão siciliano e alho-poró.
SEGUNDO MAIOR DA REDE
“O capixaba tem uma cultura gastronômica incrível e é um grande desafio pra gente trazer a experiência Camarada para Vitória. Temos estudado bastante o mercado local e queremos surpreender nossos clientes, assim como tem acontecido em tantas grandes capitais do país”, comenta Sylvio Drummond de Mattos, CEO do Grupo Drumattos, que comanda as redes Camarada e Camarão & Cia.
Sylvio destaca o ponto onde a casa está instalada. “Vínhamos monitorando o espaço há um bom tempo. Teremos uma casa elegante com pé direito altíssimo, elevador de acessibilidade, área infantil e uma varanda especial. Vai ser a segunda maior unidade da rede em área útil”, completa.
Além de Vitória, o Camarada Camarão está presente em Brasília, Manaus, Belém, João Pessoa, Aracaju e Fortaleza. Recife e Salvador contam com dois restaurantes cada uma. No estado do Rio de Janeiro há cinco em operação, e em São Paulo, quatro.
CHEF FRANCÊS
O cardápio é assinado pelo chef executivo do grupo Drumattos, o francês François Schmitt, que está no Brasil há 25 anos. Apesar de ter como protagonista o camarão, o menu abre espaço para receitas à base de peixe, carne, frango e massa, além de saladas, sanduíches e sobremesas.
A carta de bebidas é bastante diversificada e contém drinques, chope, destilados em geral e uma ampla variedade de vinhos, nacionais e importados.
Outro atrativo da rede é o happy hour, disponível todos os dias, das 17h às 20h. Nesse período, diversas bebidas saem pela metade do preço e alguns petiscos têm preços promocionais.
A campeã de vendas é a linha Due, com pratos para duas e três pessoas a partir de R$ 99, disponível de segunda a sexta no almoço e no jantar.
CAMARADA CAMARÃO VITÓRIA
- Inauguração: 14 de dezembro de 2022
- Endereço: Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Acesso pela Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
- Mais informações: www.ocamarada.com.br e @camaradacamaraovitoria.
Com informações da assessoria de imprensa do Shopping Vitória.