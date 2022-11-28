Megarrestaurante em shopping de Vitória será aberto em dezembro

A casa de origem pernambucana e especializada em frutos do mar abrirá para o público no dia 14 de dezembro, uma quarta-feira, no Shopping Vitória.

Com 1.600m² de área e capacidade para 400 clientes, o empreendimento é considerado um marco na arquitetura do Shopping Vitória, que abre pela primeira vez sua fachada para a Avenida Américo Buaiz, uma das mais movimentadas da Capital.

O megarrestaurante tem o empresário Ricardo Peterle Bergamin como sócio local e vai gerar 100 empregos diretos. A unidade de Vitória é a vigésima da rede, fundada em 2005 no Recife, e contou com investimento inicial de R$ 7 milhões.

Camarada Camarão Vitória (perspectivas)

Concorrente direto do cearense Coco Bambu, que já tem um restaurante em Vila Velha e um em Vitória, o Camarada Camarão traz receitas do litoral do Nordeste com influências internacionais e também é conhecido pelas porções generosas.

Alto-mar Crédito: Camarada Camarão/Divulgação

Um exemplo é o prato Grelhados Camarada, que chega a servir cinco pessoas e contém camarões, caudas de lagosta, peixe, mexilhões, lula, abacaxi e tomate, temperados com com azeite e alho e acompanhados por risoto de limão siciliano e alho-poró.

SEGUNDO MAIOR DA REDE

“O capixaba tem uma cultura gastronômica incrível e é um grande desafio pra gente trazer a experiência Camarada para Vitória. Temos estudado bastante o mercado local e queremos surpreender nossos clientes, assim como tem acontecido em tantas grandes capitais do país”, comenta Sylvio Drummond de Mattos, CEO do Grupo Drumattos, que comanda as redes Camarada e Camarão & Cia.

Sylvio destaca o ponto onde a casa está instalada. “Vínhamos monitorando o espaço há um bom tempo. Teremos uma casa elegante com pé direito altíssimo, elevador de acessibilidade, área infantil e uma varanda especial. Vai ser a segunda maior unidade da rede em área útil”, completa.

Camarões recheados Praia de Serrambi Crédito: Camarada Camarão/Divulgação

Além de Vitória, o Camarada Camarão está presente em Brasília, Manaus, Belém, João Pessoa, Aracaju e Fortaleza. Recife e Salvador contam com dois restaurantes cada uma. No estado do Rio de Janeiro há cinco em operação, e em São Paulo, quatro.

CHEF FRANCÊS

O cardápio é assinado pelo chef executivo do grupo Drumattos, o francês François Schmitt, que está no Brasil há 25 anos. Apesar de ter como protagonista o camarão, o menu abre espaço para receitas à base de peixe, carne, frango e massa, além de saladas, sanduíches e sobremesas.

François Schmitt, chef executivo da rede Crédito: Camarada Camarão/Divulgação

A carta de bebidas é bastante diversificada e contém drinques, chope, destilados em geral e uma ampla variedade de vinhos, nacionais e importados.

Outro atrativo da rede é o happy hour, disponível todos os dias, das 17h às 20h. Nesse período, diversas bebidas saem pela metade do preço e alguns petiscos têm preços promocionais.

Pargo Veraneio Crédito: Camarada Camarão/Divulgação

A campeã de vendas é a linha Due, com pratos para duas e três pessoas a partir de R$ 99, disponível de segunda a sexta no almoço e no jantar.

CAMARADA CAMARÃO VITÓRIA

Inauguração: 14 de dezembro de 2022

14 de dezembro de 2022 Endereço: Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Acesso pela Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Acesso pela Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: www.ocamarada.com.br e @camaradacamaraovitoria.