Veja dicas para montar um escritório dentro de casa

A sensação de estar em um ambiente como o da empresa ajuda na produtividade e na facilidade de determinar o horário de atuação. Crédito: Pexels/Pixabay

O trabalho remoto tem sido a realidade de muitas pessoas após a pandemia. A alternativa adotada por grandes empresas para reduzir custos com funcionários tem feito a modalidade ganhar força e fazer com que cada vez mais as pessoas invistam em um local de trabalho dentro da própria casa.

Para Danilo Urbano, CEO da Workline Soluções, a criação de um espaço adequado e ergonômico faz toda diferença para o psicológico do profissional.

“A sensação de estar em um ambiente como o da empresa traz esse pertencimento e ajuda na produtividade. Quando o trabalho depende apenas do intelecto, ter um escritório em casa ajuda na facilidade de determinar o horário de atuação e não perder tempo em trânsito nos horários de alto fluxo”, ressalta Danilo Urbano.

Dependendo do tamanho da casa ou apartamento, talvez o morador não tenha muitas alternativas para a escolha do ambiente onde montar um escritório e acaba definindo o espaço onde é possível. A arquiteta Tassia Hoffmann explica que o importante é levar em consideração um ambiente tranquilo, sem muita movimentação e com espaço para instalação de mesa e cadeira com boa circulação.

“Na maioria dos casos os espaços que ‘sobram’ como alternativa são: quarto, sala e varanda. Nesses ambientes podemos citar vantagens e desvantagens, mas se tratando de quarto, é um ambiente em que se é pensado em descansar. Trazer o escritório para dentro dele pode comprometer essa tarefa. Portanto, sempre que possível, prefira adaptar outro ambiente para o escritório. Quarto de visita e varanda são boas opções”, pontua a arquiteta.

De forma provisória ou permanente, o escritório em casa precisa cumprir alguns requisitos para garantir uma boa produtividade e qualidade de trabalho. A arquiteta separou algumas dicas para acertar na hora de montar um ambiente de trabalho. Confira abaixo: