Veja dicas para montar um escritório dentro de casa

O trabalho remoto tem sido a realidade de muitas pessoas após a pandemia. A alternativa adotada por grandes empresas para reduzir custos com funcionários tem feito a modalidade ganhar força e fazer com que cada vez mais as pessoas invistam em um local de trabalho dentro da própria casa.
Para Danilo Urbano, CEO da Workline Soluções, a criação de um espaço adequado e ergonômico faz toda diferença para o psicológico do profissional.
“A sensação de estar em um ambiente como o da empresa traz esse pertencimento e ajuda na produtividade. Quando o trabalho depende apenas do intelecto, ter um escritório em casa ajuda na facilidade de determinar o horário de atuação e não perder tempo em trânsito nos horários de alto fluxo”, ressalta Danilo Urbano.
Dependendo do tamanho da casa ou apartamento, talvez o morador não tenha muitas alternativas para a escolha do ambiente onde montar um escritório e acaba definindo o espaço onde é possível. A arquiteta Tassia Hoffmann explica que o importante é levar em consideração um ambiente tranquilo, sem muita movimentação e com espaço para instalação de mesa e cadeira com boa circulação.
“Na maioria dos casos os espaços que ‘sobram’ como alternativa são: quarto, sala e varanda. Nesses ambientes podemos citar vantagens e desvantagens, mas se tratando de quarto, é um ambiente em que se é pensado em descansar. Trazer o escritório para dentro dele pode comprometer essa tarefa. Portanto, sempre que possível, prefira adaptar outro ambiente para o escritório. Quarto de visita e varanda são boas opções”, pontua a arquiteta.
De forma provisória ou permanente, o escritório em casa precisa cumprir alguns requisitos para garantir uma boa produtividade e qualidade de trabalho. A arquiteta separou algumas dicas para acertar na hora de montar um ambiente de trabalho. Confira abaixo:
Decoração
Opte por lugares mais tranquilos, onde não tenha movimentação de pessoas que possam distrair e atrapalhar na produtividade do trabalho.
Algumas profissões utilizam de diferentes ferramentas. Deve-se levar em conta cada demanda, mas o que não pode faltar é uma bancada e uma cadeira com altura e ergonomia compatível com a atividade, além de espaço para armazenamento de objetos, como armários, estantes e gaveteiros.
De preferência, escolha o local para o escritório em casa a partir da iluminação e ventilação. Quanto mais iluminado e arejado o ambiente de trabalho, melhor. Sempre dê preferência à iluminação natural e ajude a propagá-la com paredes brancas e divisórias de vidro, por exemplo. Caso a luz do dia não seja suficiente, certifique-se de colocar lâmpadas que aproximem a claridade do ambiente aos níveis de luminosidade amigáveis ao olhar humano. Observe também se a posição das luzes não vai interferir no reflexo das telas ou dos vidros.
Caso o escritório seja montado em um quarto de visitas, utilize elementos e cores neutras para que se adapte às duas funções. Para profissões que demandam mais criatividades, abuse das cores mais vibrantes com elementos e imagens que sirvam de inspiração. Livros expostos, caixas decorativas, miniaturas de protótipos de trabalhos profissionais, molduras com certificados e diplomas e luminárias, por exemplo, são excelentes itens para compor a decoração.