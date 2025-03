Fluidos e aconchegantes

Ambientes in & out: veja como integrar a área externa da casa com a interna

Ambientes externo e interno podem ser aproveitados de forma integral, transformando as áreas em um único local confortável, contínuo e multifuncional

Espaços integrados devem prezar pela comodidade e verstilidade. (Divulgação/Canto Encanto)

A integração de ambientes, técnica que une diferentes espaços ao abrir mão de paredes e divisórias, tem ganhado cada vez mais espaço nos projetos. A tendência, que começou devido à diminuição na metragem dos imóveis, tornou-se forte aliada para a criação de espaços fluidos e aconchegantes, que possuem como vantagens amplitude e melhora na circulação de ar.

Dentre as possibilidades da integração, a feita entre o ambiente externo e interno do lar - conhecida também como ambientes in & out - virou a queridinha dos projetos arquitetônicos por possibilitar um espaço ideal tanto para a recepção de convidados quanto para conforto dos moradores.

"Em um ambiente menor, é possível ter varanda, sala e área gourmet em um só espaço. Também tem o fato que, depois da pandemia, as pessoas priorizam estar perto da natureza e, com os ambientes integrados, isso é possível, incorporando plantas ao projeto e trazendo uma proximidade entre o ambiente interno e áreas como a da piscina e jardim", explica o arquiteto Christian Vieira.

Como integrar esses espaços?

Ambientes integrados dão sensação maior de amplitude. (Regilano Dornelles)

A integração pode ser feita de forma total ou parcial. Para o designer de interiores Regilano Dornellas, vasos ajudam a delimitar os ambientes de maneira sutil, enquanto tapetes de grandes formatos ajudam a criar uma sensação de continuidade. Portas com esquadrias modernas também são grandes aliadas no processo.

"Hoje, com a tecnologia, é possível instalar portas de grandes dimensões que permitem unir os ambientes quando abertas, mas que, ao serem retraídas ou fechadas, proporcionam isolamento acústico e térmico, permitindo que cada espaço funcione de forma independente quando necessário", completa Dornelles.

Composição dos ambientes in & out

Móveis soltos que possam ser realocados de diferentes formas são chave para esse tipo de ambiente. (Christian Vieira)

Para compôr os espaços, é preciso pensar, principalmente, na versatilidade e no material dos móveis que serão utilizados. Móveis soltos, que permitem flexibilidade e facilidade na manutenção, permitem que o espaço seja organizado de forma flexível, enquanto aqueles feitos com materiais resistentes podem ser aproveitados tanto na área externa quanto interna. Poltronas e balanços também são bastante procurados para composições.

"Valorize o uso de materiais naturais, como palha, madeira e tecidos de corda, sempre priorizando aqueles que são resistentes. Assim, você não precisa se preocupar tanto com a manutenção e pode aproveitar o espaço ao máximo, seja para tomar um drink, fazer uma refeição ou simplesmente relaxar", afirma Regiliano Dornellas.

A sócia e gestora da loja de móveis Canto Encanto, Ruth Rebello, observa que os melhores materiais são as cordas de fibra grossa, percinta, fibras sintéticas, alumínio e madeiras de jequitibá, teca e freijó com bom acabamento. "Elegância e comodidade são essenciais. Já existem no mercado sofás que possuem uma capa impermeabilizante entre o tecido e espuma, para proporcionar esse conforto, pois o morador não vai precisar se preocupar com o acúmulo de água ou desgaste do tecido", pontua.

