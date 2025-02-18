Veja como optar por materiais mais sustentáveis e eficientes na obra

A escolha de materiais e revestimentos é crucial para a criação de espaços Crédito: Projeto: Dantas & Passos | Imagem: Maura Mello

A arquitetura tem se transformado constantemente, adaptando-se às novas demandas e desafios do mundo contemporâneo. Em um cenário em que a busca por eficiência e sustentabilidade ganha cada vez mais importância, a escolha de materiais e revestimentos se torna um fator importante no processo de criação de espaços. Além de influenciar diretamente no impacto ambiental, essas escolhas têm o poder de otimizar a funcionalidade e melhorar o desempenho dos ambientes.

Para ajudar profissionais e interessados a realizarem trocas de materiais com total eficácia, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, compartilham suas experiências e conhecimentos, destacando alternativas que equilibram estética, eficiência energética e respeito ao meio ambiente. Confira!

O que levar em conta?

Assim como a primeira vez, a escolha dos novos revestimentos e materiais substitutos deve considerar uma série de fatores fundamentais para atender as necessidades específicas dos moradores e do projeto como um todo. “Geralmente motivadas por estilo e estética, o que garante repaginação ao espaço, assubstituiçõeslevantam questões pertinentes a melhorias como o ciclo de vida, manutenção, durabilidade e compatibilidade com outros materiais já existentes”, dizDanielle Dantas.

Desse modo, elas listam qualidades importantes a serem consideradas:

Finalidade e função: qual o uso do espaço? Dormitórios, cozinhas, salas e áreas gourmet possuem requisitos específicos, principalmente no que diz respeito ao conforto e segurança;

Manutenção e durabilidade: todo produto tem sua vida útil prevista e prescrições de cuidado;

Clima e intempéries: considere as condições do local que reside, uma vez que os materiais podem variar conforme as características climáticas e ambientais das regiões;

Compatibilidade com outros materiais: se a substituição for parte de uma reforma, é bom verificar se os novos materiais são compatíveis com os existentes em termos de estrutura, acabamento e desempenho. Em muitos casos, a sensação de continuidade só é conquistada por meio de itens semelhantes.

Por fim, dependendo do tipo de material escolhido, as arquitetas recomendam contratar profissionais especializados para avaliar as consequências na construção, visto que muitos tipos de substitutos requerem técnicas e habilidades específicas para sua instalação.

A sustentabilidade é um dos principais motivos para a substituição de revestimentos e outros materiais Crédito: Projeto: Dantas & Passos | Imagem: Maura Mello

Fator sustentabilidade

A sustentabilidade é um tema cada vez mais em voga dentro da arquitetura e um dos principais motivos que impulsionam a substituição de revestimentos e outros materiais, de forma que sejam minimizados os impactos ambientais e o descarte correto dos resíduos.

“A reutilização de materiais, redução da produção de resíduos, o abandono da utilização de materiais tradicionais como concreto e aço, o consumo consciente e sem desperdício de matérias-primas e as novas formas de economizar energia são atitudes que corroboram para a diminuição dos impactos da construção civil no meio ambiente”, completaPaula Passos.

Para complementar, a arquiteta lista algumas possíveis alternativas de pegada sustentável:

Madeira de reflorestamento: material muito utilizado na arquitetura; sabe-se que grande parte é oriunda de origens não identificadas. O melhor caminho é adotar o emprego de madeiras de reflorestamento e certificadas por seu manejo de produção sustentável ou florestas replantadas. Considera-se ainda aquelas de demolição, reaproveitadas de construções antigas;

material muito utilizado na arquitetura; sabe-se que grande parte é oriunda de origens não identificadas. O melhor caminho é adotar o emprego de madeiras de reflorestamento e certificadas por seu manejo de produção sustentável ou florestas replantadas. Considera-se ainda aquelas de demolição, reaproveitadas de construções antigas; Blocos de isopor e PET: reciclados em formato de blocos encaixados por sistema que não necessita de cola ou produto adesivo. A utilização do bloco é vantajosa financeiramente, pois proporciona uma redução no consumo elétrico e no valor final da obra, além de ser resistente ao fogo e propiciar um melhor isolamento térmico, deixando a temperatura dos ambientes mais confortáveis em qualquer estação do ano;

reciclados em formato de blocos encaixados por sistema que não necessita de cola ou produto adesivo. A utilização do bloco é vantajosa financeiramente, pois proporciona uma redução no consumo elétrico e no valor final da obra, além de ser resistente ao fogo e propiciar um melhor isolamento térmico, deixando a temperatura dos ambientes mais confortáveis em qualquer estação do ano; Bambu: tem um plantio de menor impacto ambiental, cresce com facilidade, é leve e resistente. Pode ser usado em coberturas de construções;

tem um plantio de menor impacto ambiental, cresce com facilidade, é leve e resistente. Pode ser usado em coberturas de construções; Tijolos de terra compactada: essa técnica antiga vem sendo resgatada para a produção dentro de novos processos construtivos. O tijolo é feito a partir da mistura de barro úmido, cascalho e um estabilizador;

essa técnica antiga vem sendo resgatada para a produção dentro de novos processos construtivos. O tijolo é feito a partir da mistura de barro úmido, cascalho e um estabilizador; Containers: é uma prática cada vez mais frequente, em que parte da estrutura já chega pronta, ganhando tempo de corte de levantamento. Passou de tendência para um sistema construtivo eficiente.

As sócias arquitetas ainda sugerem fazer o uso da tecnologia para ajudar na hora da escolha, pois se trata de um campo que já disponibiliza opções mais avançadas, com materiais inteligentes, sistemas de automação residencial e projetos em 3D para que o cliente visualize o resultado antes da construção.

Substituições interessantes

Mármore natural ou porcelanato: o porcelanato possui um custo-benefício mais interessante, maior resistência, mancha menos e tem menor índice de absorção de água;

o porcelanato possui um custo-benefício mais interessante, maior resistência, mancha menos e tem menor índice de absorção de água; Forro de gesso ou forro de PVC: em lugares com mais umidade, o forro PVC é indicado por não manchar, nem estufar;

em lugares com mais umidade, o forro PVC é indicado por não manchar, nem estufar; Piso de madeira natural ou pisos vinílicos: com padrão madeira e menor necessidade de manutenção, o ideal é optar por pisos vinílicos;

com padrão madeira e menor necessidade de manutenção, o ideal é optar por pisos vinílicos; Descarga de bacia comum ou descarga com acionamento duplo: para reduzir o desperdício de água em banheiros e lavabos, o acionamento duplo possui um mecanismo que oferece ao usuário duas opções: uma descarga parcial (3 litros) ou uma descarga total (6 litros);

para reduzir o desperdício de água em banheiros e lavabos, o acionamento duplo possui um mecanismo que oferece ao usuário duas opções: uma descarga parcial (3 litros) ou uma descarga total (6 litros); Vidro inteligente ou vidro comum: o controle de transparência dos vidros inteligentes permite escurecer ou clarear a superfície. A passagem de luz para uma área é controlada e, com isso, é possível aproveitar a iluminação natural do sol, reduzir ou aumentar o aquecimento das salas e, por consequência, usufruir da diminuição do consumo elétrico.