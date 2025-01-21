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Estilos

Deixe as áreas externas mais bonitas com essas 7 dicas de decoração para o jardim

Assim como para o interior de uma casa, também há diversas maneiras e estilos de decorar o jardim; veja o que dizem os especialistas
Portal Edicase

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Publicado em 

21 jan 2025 às 18:30

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 18:30

O jardim tropical é indicado para ambientes mais espaçosos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
O jardim tropical é indicado para ambientes mais espaçosos Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Com a decoração, é possível transformar a área externa do lar e deixá-la ainda mais bonita e aconchegante. Assim como para o interior de uma casa, também há diversas maneiras e estilos de decorar o jardim. Afinal, nem todos eles precisam ser iguais.
Abaixo, confira algumas dicas para decorar o jardim!

1. Jardim tropical

Nesse estilo, as plantas não são colocadas de maneira simétrica e “arrumadinha”. Pelo contrário, a ideia é que elas sejam posicionadas de forma similar ao habitat natural – mas com planejamento, é claro. Além disso, utilizam-se espécies de grande porte e com cores vivas, como palmeiras, bromélias, orquídeas e samambaias.
Segundo os sócios-proprietários da A2 Arquitetura, Aldemir Vieira e Lorena Paz, esse tipo de jardim é mais indicado para ambientes espaçosos, uma vez que plantas com vegetação extensa e exuberante deverão ser cultivadas apenas em um espaço amplo.

2. Jardim vertical

jardim vertical tem um paisagismo mais organizado. A decoração desse espaço é feita com intervenção da vegetação em paredes internas e externas e/ou muros. Geralmente, as plantas usadas nesse tipo de jardim são jiboias, samambaias, singônios e lambaris-roxos. Para Aldemir Vieira e Lorena Paz, essa é a melhor opção para espaços pequenos, pois ocupa apenas uma área de muros e paredes, o que o torna funcional.

3. Jardim de inverno

jardim de inverno pode ser montado tanto na parte interna quanto externa da casa. Ele funciona como uma estufa. Uma de suas principais características é a ausência de teto ou uso de claraboia, além da utilização de portas ou divisórias de vidro (utilizadas para separar o jardim do restante do imóvel). Algumas das plantas usadas nesse estilo são jiboias, begônias, bromélias e espadas-de-são-jorge.
Os móveis de madeira são mais resistentes e ideais para o jardim (Imagem: Dimasik_sh | Shutterstock)
Os móveis de madeira são mais resistentes e ideais para o jardim Crédito: Imagem: Dimasik_sh | Shutterstock

4. Móveis para a decoração do jardim

No jardim também é possível utilizar diversos elementos de decoração. Quanto aos móveis, o arquiteto Guilherme Paixão Segantini comenta que é importante delimitar o uso deles, seja no jardim tropical, vertical ou de inverno.
Para isso, deve-se optar apenas por uma mesa, um conjunto de cadeiras e bancos. Além disso, o profissional reforça que, como a maioria desses espaços são abertos, as mobílias, então, devem ser feitas de materiais resistentes a mudanças de tempo, como alumínio, inox e MDF.

5. Paleta de cores

Os arquitetos Aldemir Vieira e Lorena Paz explicam que há inúmeras possibilidades de cores para os jardins, e que não existe uma regra específica para a escolha. “Elas podem ser escolhidas conforme o estilo já existente no local e de acordo com as paletas que estão em alta no momento”, complementam.

6. Iluminação

A iluminação, seja ela natural, seja artificial, também é bastante importante para o jardim. O arquiteto Paixão Segantini orienta aproveitar a luz natural ao máximo possível. Entretanto, caso essa opção não seja possível, ele sugere posicionar lâmpadas de 60 a 80 watts a uma distância razoável das plantas.

7. Objetos decorativos

De acordo com Guilherme Paixão Segantini, para dar um toque rústico e natural ao jardim tropical, vertical ou de inverno, vale usar vasos artesanais feitos de barro ou argila. O arquiteto também indica utilizar uma rede para decorar o local. Isso porque essa peça pode ser facilmente retirada e não precisa ficar exposta à chuva e ao calor.

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