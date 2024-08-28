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Vida longa

5 dicas para aumentar a durabilidade das flores dentro de casa

Alguns cuidados como selecionar bem as flores e regá-las constantemente são importantes para mantê-las bonitas por mais tempo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 ago 2024 às 14:37

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 14:37

Imagem Edicase Brasil
Seguir alguns truques simples ajuda a prolongar a vida útil das flores Crédito: Okrasiuk/Shutterstock
As flores trazem vida para qualquer ambiente. No entanto, manter sua durabilidade nem sempre é fácil. A boa notícia é que algumas estratégias simples podem prolongar sua vida útil, garantindo que elas continuem embelezando os espaços. A seguir, a florista Maiara Munholi, proprietária do Inspira Ateliê de Flores, explica como fazer isso. 

1. Selecione bem as flores

Saber selecionar bem as flores é o ponto-chave. Elas precisam estar frescas e limpas. “Não tem jeito, a seleção das flores é muito importante. Viu que o aspecto não está legal, não parecem novas e frescas, não leve para casa. Outra coisa importante: as folhas precisam ser retiradas, pois elas ‘contaminam a flor’. Dentro da água, somente o caule”, destaca a florista.

2. Utilize a técnica de refrigeração

Muitas flores ficam refrigeradas até partirem para a casa do cliente. Isso faz com que elas resistam mais ao ambiente e ajuda a controlar o desabrochar, aumentando o tempo de vida.
Imagem Edicase Brasil
As flores precisam de água para se manterem vivas  Crédito: Viktor Sergeevich/Shutterstock

3. Regue as plantas regularmente

As flores precisam estar na água. Vale ressaltar: somente o caule deve ficar imerso. Por isso, tire todas as folhas. Além disso, a cada dois dias troque a água, mas não precisa encher o vaso.

4. Evite ambientes extremos

Sol o tempo todo e vento não são indicados, pois as flores são muito sensíveis. Além disso, devido ao calor que faz em grande parte doBrasil, é recomendado colocar as plantas no gelo e na água para elas se sentirem ‘aliviadas’.

5. Corte o caule

A cada dois dias é legal cortar a ponta do caule, para aumentar a superfície de contato e entrar mais água para a flor. Isso porque, com o passar dos dias, o caule vai ficando poroso, impedindo a infiltração da água.

Tipos de flores que duram mais

Segundo a florista, alguns tipos de flores vivem mais em ambientes internos, entre elas, estão:
  • Alstroemeria;
  • Girassol;
  • Cravos;
  • Pinóquio;
  • Anastácia;
  • Lisianthus.

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