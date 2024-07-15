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Refúgio verde

Saiba como criar um jardim de inverno dentro de casa ou apartamento

Veja como esses ambientes podem trazer a serenidade da natureza para dentro do lar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 jul 2024 às 11:36

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 11:36

Imagem Edicase Brasil
O jardim de inverno traz serenidade e beleza para a casa (Imagem: Renata Guastelli CASACOR| MCA) Crédito:
Os jardins de inverno são ideais para transformar o lar em um refúgio de beleza e serenidade natural, independentemente da estação. Mesmo durante o frio, com as orientações corretas, é possível criar um ambiente encantador. Esses espaços não só proporcionam um local relaxante para o lazer e contemplação, mas também ajudam a purificar o ar e a promover um equilíbrio ambiental dentro de casa. 
Renata Guastelli, com a sua vasta experiência em paisagismo, compartilha cinco dicas valiosas que foram destaque em seu projeto "Conexão Natural" na CasaCor São Paulo e que podem ser replicadas em casa. Confira abaixo!

1. Jardim vertical

A implementação de um jardim vertical é uma solução inteligente e estilosa para espaços limitados. Eles são fáceis de instalar e manter, tornando-se uma escolha popular para aqueles que desejam trazer o verde para dentro de casa sem complicações. 
Imagem Edicase Brasil
O ideal é escolher móveis que ajudem a criar uma atmosfera acolhedora. Crédito: Renata Guastelli/CasaCor/ MCA)

2. Mobiliário

A escolha do mobiliário é crucial para criar uma atmosfera acolhedora. Poltronas confortáveis, mesas laterais práticas e vasos decorativos são elementos que, quando combinados, promovem um ambiente de relaxamento e contemplação.

3. Jardineiras

Para aqueles que desejam personalizar ainda mais o seu espaço, a paisagista sugere o uso de revestimentos cerâmicos para jardineiras . Estes não só são duráveis e fáceis de limpar, mas também vêm em uma variedade de cores e texturas que podem ser combinadas para criar um design único e pessoal. 

4. Iluminação

A iluminação é um aspecto muitas vezes subestimado em jardins de inverno. A luz fotossintética é essencial para o crescimento das plantas, especialmente em ambientes fechados onde a luz natural pode ser escassa. Investir em um bom sistema de iluminação garantirá que suas plantas recebam a quantidade adequada de luz para prosperar durante todo o ano.

5. Sustentabilidade

O piso é a base de qualquer jardim de inverno, e a escolha certa pode fazer toda a diferença. O piso drenante monolítico é uma opção sustentável que permite a permeabilização de até 97%, garantindo que o excesso de água seja drenado eficientemente, evitando assim o acúmulo e possíveis danos às plantas e à estrutura.
Por Bruna Rodrigues

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