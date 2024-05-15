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Casa verde

7 dicas para cuidar de plantas em casa

Veja como alguns hábitos podem ajudar a mantê-las bonitas e saudáveis

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 12:20

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 mai 2024 às 12:20
Imagem Edicase Brasil
Cuidar de plantas em casa pode ser simples com alguns hábitos Crédito: pikselstock | Shutterstock
Nos últimos anos, muita gente descobriu novos hábitos e hobbies . O setor de jardinagem ganhou destaque e se tornou um dos mais lucrativos no mercado. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Floricultura aponta que as vendas de flores e plantas fecharam os últimos anos com crescimento de pelo menos 10%. Não à toa, é comum encontrarmos hoje os chamados “pais de planta”.
No entanto, também é normal cometer alguns erros quando se é iniciante. Além disso, é preciso ter em mente que nem todas as plantas vão prosperar de imediato. Portanto, todo conhecimento e informações específicas são bem-vindas. Quanto mais aprendizado, mais confiança e habilidade em meio a essa jornada.
Veja, a seguir, algumas dicas simples e práticas para cuidar das suas plantas!

1. Saiba o básico

Todas as plantas precisam do básico: terra bem nutrida, água filtrada, ambiente ventilado, iluminação natural e um bom vaso. Existem vários tipos de cachepôs e vasos no mercado. A diferença é que o primeiro não tem furo e não possui prato, ou seja, não é indicado plantar diretamente nele já que a água retida no fundo pode apodrecer as raízes e contribuir para o aparecimento de pragas. O segundo, por sua vez, conta com furo de drenagem.
Lembre-se também que a rega excessiva é uma das principais causas de morte de plantas. Observe e saiba a frequência de rega que ela precisa, além de evitar deixar água acumulada no prato do vaso ou cachepô.

2. Conhecimento nunca é demais

Muitas pessoas compram plantas por impulso ou por beleza, mas nem sempre ela precisa somente de cuidados básicos. Portanto, é necessário estar bem-informado sobre cada tipo. Pesquise em sites confiáveis e abuse do conhecimento.

3. Características e compra confiável

É fundamental se atentar e entender as características específicas de cada planta, pois nenhuma é igual a outra. Por isso, é indispensável saber se a espécie vem de um local confiável . Aproveite ainda o momento da compra para tirar todas as dúvidas sobre os cuidados com a nova aquisição.
Compre opções fáceis de cuidar, como zamioculcas, lança-de-são-jorge ou espada-de-são-jorge. São espécies de baixa manutenção e mais tolerantes a erros como a falta de rega.
Imagem Edicase Brasil
É importante escolher cuidadosamente as plantas, garantindo que sejam seguras para os animais Crédito: Ulrika Merk | Shutterstock

4. Plantas, animais e crianças

Caso tenha animais ou crianças em casa, busque espécies seguras. O ideal é deixá-las em locais em que eles não tenham acesso.

5. Não exagere nos fertilizantes

As plantas precisam de nutrientes para crescer, mas menos é mais quando se trata de fertilizantes. Siga as instruções da substância escolhida e evite o excesso.

6. Mantenha um ambiente limpo

Remova folhas mortas ou murchas regularmente para incentivar o crescimento saudável. Também é importante manter o vaso limpo para evitar o acúmulo de pragas e doenças.

7. Observe sua planta

Aprenda a observar a planta regularmente para detectar sinais de problemas, como folhas amareladas, manchas ou insetos. Quanto mais cedo identificar alguma imperfeição, mais fácil será corrigi-la.
Por Jens Lachenmeier, CEO da Nordic Green, e-commerce que vende conjuntos prontos de plantas verdes em vasos de cerâmica

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