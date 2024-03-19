5 dicas para cuidar das plantas em casa no outono

Com a chegada do outono, é necessário dar atenção especial às plantas Crédito: (Imagem: PH888 | Shutterstock)

Com a chegada do outono – uma estação mais fria e com mudanças de temperatura significativas durante o dia e a noite, além de um tempo menor de exposição ao sol –, é importante reforçar os cuidados dados às plantas para permanecerem saudáveis durante esse período, que começa nesta quarta-feira (20), mas também para que se fortaleçam antes da chegada do inverno, em junho.

Nesta época do ano, as plantas necessitam de condições favoráveis de sobrevivência e de cuidados mais intensos. “Cada espécie de planta requer cuidados especiais. Por isso, é muito importante ficar atento às condições de luminosidade, umidade, adubo e ventilação, dessa forma conseguirá atender a cada necessidade específica”, ensina a paisagista Renata Guastelli.

Abaixo, confira dicas valiosas da profissional para cuidar das plantas na nova estação.

1. Pode as plantas

Durante o outono, as plantas passam pela hibernação enquanto se preparam para a chegada do frio severo, armazenando energia por meio de um processo de dormência – ou seja, ficam mais lentas. Por isso, a poda vai ajudá-las a receberem mais luz e energia. A dica é retirar galhos secos, folhas amareladas e ramos murchos. Se tiver gramado, limpe e retire folhas mortas. A poda fortalece as plantas e contribui para permanecerem saudáveis e fortes.

2. Reforce os adubos

A adubagem é um recurso essencial para que as plantas se desenvolvam bem. Aqui, a sugestão é utilizar fertilizantes indicados para cada espécie: como flores, folhagens e hortaliças, a cada 20 dias, durante o outono. Se puder, opte pelos fertilizantes orgânicos e o húmus de minhoca, já que os materiais orgânicos tendem a manter o solo úmido.

É importante adequar o tempo de rega das plantas de acordo com a estação do ano Crédito: (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)

3. Rega adequada

O outono possui temperaturas mais amenas, então não se deve regar tanto as plantas, uma vez que não há excesso de calor. A dica é observar a necessidade de cada planta , colocando o dedo na terra e sentindo se está úmida ou seca. Nessa estação, a rega pode ser feita de dia, já que a noite é mais fria.

4. Evite mudanças de temperatura drásticas

A baixa temperatura e as variações bruscas podem causar danos permanentes nas plantas, principalmente naquelas mais propícias no clima tropical. Cuidado com choques térmicos, já que os dias são quentes e as noites bem mais frias. Quando possível , evite correntes de ar intensas diretamente nas plantas.

5. Escolha plantas de outono

O outono nem sempre é o indicado para o cultivo, mas algumas frutas e hortaliças se desenvolvem bem nesta estação. Se você é da turma do plantio e quer ter sua horta em casa, aposte em: tomate, cenoura, manjericão, sálvia e folhas de alface e couve. Se você é do time das plantas, a camélia floresce bem no outono, juntamente a outras opções como espatódea, pinheiro, buchinho, azaleia, liquidambar e plátanos.