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Tendências do mundo da arquitetura, decoração e design são pauta da coluna DecorAqui

Nova coluna da editoria de Imóveis vai trazer dicas, novidades e insights tanto para profissionais quanto para os apaixonados pela área, que querem criar a casa dos sonhos

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2025 às 16:14
A Coluna DecorAqui terá conteúdos assinados pela repórter de Hub Imobi, Yasmin Spiegel
A Coluna DecorAqui terá conteúdos assinados pela repórter de Hub Imobi, Yasmin Spiegel Crédito: Gabriel Mazim
Planejar uma casa com decoração e estruturas modernas, atualizadas e que proporcionem bem-estar físico e emocional é um sonho - e também um trabalho - para muitos. Pensando nesse público, a editoria Hub Imobi estreia nesta quarta (2) sua nova coluna, a DecorAqui, com as principais tendências e novidades do mundo da arquitetura, decoração e design, assinada pela repórter Yasmin Spiegel. 
A coluna, que irá ao ar semanalmente às quartas-feiras, tem como objetivo trazer as pautas desse segmento de forma dinâmica e focada em conteúdos que sejam de interesse e possam auxiliar tanto os profissionais da área quanto aqueles que gostam desse mundo e querem ter um lar cheio de personalidade e beleza. 
"Produzindo as matérias para Hub Imobi, pude perceber o quanto as pessoas estão interessadas sobre esses assuntos. Ainda mais após o período de isolamento na pandemia, já que todos voltamos os olhos para a importância que o ambiente tem para a qualidade de vida. Nessa coluna, o foco é transmitir conteúdos relevantes de forma técnica, mas também acessível", conta Yasmin. 
Para a editora de Hub Imobi, Karine Nobre, a coluna DecorAqui vai complementar os assuntos já abordados na editoria. "A nova coluna chega em um momento de maturidade da nossa editoria, que já tem uma boa proximidade com o mercado imobiliário e também com os profissionais da área do design, arquitetura e decoração. Com a coluna DecorAqui, que terá à frente a nossa repórter Yasmin Spiegel, queremos dar mais espaço para eventos, novidades e tendências da decoração e design em um formato de consumo mais rápido e com publicação semanal", adianta.
Com a estreia de DecorAqui, a coluna de Isabela Castello, que também trata desse universo, passou por mudanças estratégicas para que as duas colunas se complementem. A partir de agora, a autora, que é designer, vai trazer visões mais pessoais e aprofundadas de tendências e eventos importantes do mundo da decoração e do design . A coluna Isabela Castello continua quinzenalmente, aos domingos.

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