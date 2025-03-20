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Transformação da natureza

6 maneiras simples de adaptar seus ambientes para o outono e criar um clima aconchegante

Mudança estética da estação pode ser incorporada à decoração do lar, tornando os ambientes mais aconchegantes por meio de cores e tecidos que remetem a esta época do ano

Publicado em 20 de Março de 2025 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 mar 2025 às 08:00
A decoração de outono torna os ambientes mais aconchegantes (Imagem: Divulgação GT Building)
A decoração de outono torna os ambientes mais aconchegantes Crédito: Imagem: Divulgação GT Building
O outono, que começa em 20 de março, é uma estação transitória em que as plantas entram em estado de conservação de energia, preparando-se para o inverno. Com isso, as folhagens ganham tons mais quentes, como amarelo, laranja, marrom e vermelho, evidenciando a beleza da transformação da natureza.
Essa mudança estética pode ser incorporada à decoração do lar, tornando os ambientes mais aconchegantes por meio de cores e tecidos que remetem à estação. seja com novos móveis, seja com plantas, seja com objetos decorativos, seja com novas cores para as paredes, é possível personalizar os cômodos para refletirem o espírito do outono.
A seguir, Renata Lafraia, arquiteta e gerente de produto da incorporadora GT Building, lista 6 dicas para transformar os espaços e fugir da ideia de que “o outono é sempre igual”. Confira!

1. Aposte em tons terrosos

Para Renata Lafraia, mesclar cores é essencial para incorporar o outono à decoração. “Utilizar tons neutros, como branco, preto e marrom, contrastando comvermelho, laranja e amarelo, harmoniza o ambiente e traz a sensação de imersão na estação”, detalha.

2. Iluminação

Essencial para valorizar qualquer ambiente, a iluminação pode ser transformadora, principalmente nesta época, em que os dias ficam mais curtos. “Luzes amarelas e difusas proporcionam conforto e tranquilidade, tornando o ambiente mais convidativo. O contraste com luzes brancas cria um efeito harmonioso. Apostar em luminárias, abajures e pendentes torna cada cômodo único”, relata Renata Lafraia.

3. Decoração temática

A decoração temática é uma ótima opção para trazer toques outonais ao lar. Almofadas , roupas de cama, toalhas, panos e tapetes com estampas florais e cores quentes evocam a natureza. “Dê preferência a tecidos nos tons da estação, como laranja, amarelo, vermelho e marrom, especialmente se contrastarem com neutros ou verdes. Isso reforça a sensação detransição das estações. Quadros de natureza-morta são uma excelente opção complementar”, afirma a profissional.
As mantas ajudam a trazer sensação de acolhimento para os ambientes (Imagem: Divulgação GT Building)
As mantas ajudam a trazer sensação de acolhimento para os ambientes Crédito: Imagem: Divulgação GT Building

4. Aposte em conforto e aconchego

O outono traz temperaturas mais amenas, proporcionando a oportunidade de criar ambientes mais intimistas. “Investir em móveis como poltronas, cadeiras e acolchoados diversos, combinados a mantas e tapetes felpudos, gera uma sensação de conforto e acolhimento”, declara Renata Lafraia.

5. Plantas que florescem no outono

Para quem deseja manter a casa colorida durante a estação, algumas plantas são ideais. A amarílis, também conhecida como tulipa brasileira, tem folhas verde-escuras com detalhes brancos e flores rosadas e avermelhadas, podendo florescer em ambientes internos. O cipó-de-São-João, uma trepadeira com flores alaranjadas, também agrega à decoração outonal. “Outra opção são osjardins de inverno, com plantas que preferem sombra e se adaptam bem às mudanças climáticas”, orienta.

6. Revestimentos de madeira

A madeira oferece conforto térmico e um toque natural à decoração. “Escolher espécies com tonalidades alaranjadas ou avermelhadas é ideal para harmonizar com as cores do outono”, finaliza a gerente da GT Building.

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