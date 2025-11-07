Casacor volta ao ES em 2026, sob nova direção e em novo endereço

Graziela de Caroli, Felipe Fioroti, Pedro Ariel, Lígia Diniz e André Secchin no evento de lançamento da Casacor 2026 . Crédito: Marcela Sampaio/CASACOR

Após um ano de hiato, a Casacor 2026 já tem data e local para acontecer: de 16 de julho a 6 de setembro de 2026, no Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi. A edição marca os 30 anos da franquia no Espírito Santo e terá como diretores a arquiteta Lígia Diniz e o produtor de eventos Felipe Fioroti.



A mostra é considerada a maior de arquitetura, design de interiores e paisagismo nas Américas, passando por 16 cidades com 19 praças no Brasil e três praças internacionais. Para André Secchin, capixaba que é o CEO da Casacor, a volta do evento para o Estado é de extrema importância para manter a competitividade no cenário.

"A importância da Casacor no Espírito Santo é imensa, afinal, reunimos mais de 600 mil visitantes em território nacional, 60 mil no território internacional e mais de 800 profissionais para produzirem os 650 ambientes da mostra espalhados pelas Américas. Então, podermos retomar nossa atividade para cá, em que vemos o Estado com um mercado forte e representativo dentro do eixo cultural nacional é algo muito bacana", afirma.

Durante o lançamento, também foi revelado o tema nacional do evento: "Mente e Coração". Para Pedro Ariel, diretor de conteúdo e relacionamento da Casacor, a próxima temporada da mostra traz o desafio de trabalhar a casa como um refúgio em tempos de inteligência artificial e excesso de informações.

"O tema reflete o momento atual do mundo, marcado pelo avanço da inteligência artificial, pelo excesso de exposição às redes sociais e pelas preocupações com a saúde mental e as mudanças climáticas. A mente representa o avanço tecnológico, mas o coração simboliza o afeto, a ancestralidade e a conexão com a natureza. Unir os dois é essencial para manter a saúde mental e inspirar uma arquitetura mais humana e sensível”, sintetiza Ariel, que também é arquiteto.

A edição de 2026 da Casacor no ES irá contar com uma área total de 3.300m², em que lofts, studios, livings, lojas, restaurantes, bares e apartamento modelo serão experimentadas pelos profissionais selecionados. Após o evento, o Canto do Sol dará lugar a um novo empreendimento residencial da Mivita.

Casa Nossa traz mobiliário de alto padrão para a Serra

Confira mobiliário da Casa Nossa Design





Espaços da Casa Nossa Design . Arthur Louzada





Espaços da Casa Nossa Design . Arthur Louzada





Espaços da Casa Nossa Design . Arthur Louzada





Espaços da Casa Nossa Design . Arthur Louzada





Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto . Arthur Louzada

Moradores da Serra ganharam uma nova alternativa para adquirir mobiliários de alto padrão. Isso porque, nesta semana, foi inaugurada a Casa Nossa Design, no Parque Residencial Laranjeiras. Com 510m² e 30 vagas de estacionamento, a loja oferece mesas, sofás, tapetes, quadros e adornos para composição.

"Fiz um estudo de mercado aqui na Serra e percebi que era um terreno muito fértil, visto que a Grande Vitória está crescendo para essa região. Como o município ainda não tinha uma loja exclusiva para o mobiliário de alto padrão, fizemos uma curadoria bem cuidadosa que foi comprada pelos sócios e que se traduziu nessa loja. Queremos democratizar e facilitar esse acesso, para que o cliente possa transformar sua casa, de fato, num lar", conta Yonne Estrela, RP da Casa Nossa.

Quem for visitar o espaço também poderá conferir um espaço no segundo piso decorado e planejado dentro de 45m², metragem típica dos empreendimentos de Minha Casa, Minha Vida que têm despontado na Serra. O projeto de ambientação da Casa Nossa é assinado pelo designer de interiores Ivan Lopes.

A Gazeta integra o Saiba mais