Tendências, insights e novidades sobre o universo da arquitetura, design de interiores e decoração, em conteúdos assinados pela repórter do Hub Imobi Yasmin Spiegel

Casacor volta ao ES em 2026, sob nova direção e em novo endereço

A Casacor 2026, que irá celebrar os 30 anos da marca no Espírito Santo, teve seu endereço, tema nacional e direção revelados em cerimônia nesta quinta (6)

Vitória
Publicado em 07/11/2025 às 16h59
Graziela de Caroli, Felipe Fioroti, Pedro Ariel, Lígia Diniz e André Secchin fazem parte da equipe que assume a CASACOR 2026
Graziela de Caroli, Felipe Fioroti, Pedro Ariel, Lígia Diniz e André Secchin no evento de lançamento da Casacor 2026 . Crédito: Marcela Sampaio/CASACOR

Após um ano de hiato, a Casacor 2026 já tem data e local para acontecer: de 16 de julho a 6 de setembro de 2026, no Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi. A edição marca os 30 anos da franquia no Espírito Santo e terá como diretores a arquiteta Lígia Diniz e o produtor de eventos  Felipe Fioroti. 

A mostra é considerada a maior de arquitetura, design de interiores e paisagismo nas Américas, passando por 16 cidades com 19 praças no Brasil e três praças internacionais. Para André Secchin,  capixaba que é o CEO da Casacor, a volta do evento para o Estado é de extrema importância para manter a competitividade no cenário. 

"A importância da Casacor no Espírito Santo é imensa, afinal, reunimos mais de 600 mil visitantes em território nacional, 60 mil no território internacional e mais de 800 profissionais para produzirem os 650 ambientes da mostra espalhados pelas Américas. Então, podermos retomar nossa atividade para cá, em que vemos o Estado com um mercado forte e representativo dentro do eixo cultural nacional é algo muito bacana", afirma.  

Durante o lançamento, também foi revelado o tema nacional do evento: "Mente e Coração". Para Pedro Ariel, diretor de conteúdo e relacionamento da Casacor, a próxima temporada da mostra traz o desafio de trabalhar a casa como um refúgio em tempos de inteligência artificial e excesso de informações. 

"O tema reflete o momento atual do mundo, marcado pelo avanço da inteligência artificial, pelo excesso de exposição às redes sociais e pelas preocupações com a saúde mental e as mudanças climáticas. A mente representa o avanço tecnológico, mas o coração simboliza o afeto, a ancestralidade e a conexão com a natureza. Unir os dois é essencial para manter a saúde mental e inspirar uma arquitetura mais humana e sensível”, sintetiza Ariel, que também é arquiteto.

A edição de 2026 da Casacor no ES irá contar com uma área total de 3.300m², em que lofts, studios, livings, lojas, restaurantes, bares e apartamento modelo serão experimentadas pelos profissionais selecionados. Após o evento, o Canto do Sol dará lugar a um novo empreendimento residencial da Mivita. 

Abup Show abre credenciamento para profissionais do setor

Para dar start da agenda de eventos do design, a Abup Show Home · Gift · Têxtil · Decor já tem data marcada: de 2 a 5 de fevereiro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. 


Voltado ao público B2B, o evento reúne mais de 300 expositores dos segmentos de casa, decoração, têxteis e presentes, incluindo estreantes como Electrolux, Lykke Decor, Madcril e Marina Enxovais. Durante os quatro dias de evento, lojistas, arquitetos e designers de todo o país conferem as principais tendências em utilidades domésticas, mesa posta, cama, mesa e banho, design autoral e acessórios pet.  O credenciamento para profissionais do setor já está aberto no site oficial do evento.

"A Abup inicia o ano ao todo vapor, revelando o que será tendência no decorrer dos meses, através do trabalho impecável de suas marcas expositoras. Durante quatro dias, lojistas vindos de todas as regiões do país terão acesso às novidades do mercado, para que depois possam levá-las para suas respectivas cidades”, afirma Jamil Rima, presidente da feira.


Casa Nossa traz mobiliário de alto padrão para a Serra

Confira mobiliário da Casa Nossa Design

Espaços da Casa Nossa Design
Espaços da Casa Nossa Design. Arthur Louzada
Espaços da Casa Nossa Design
Espaços da Casa Nossa Design. Arthur Louzada
Espaços da Casa Nossa Design
Espaços da Casa Nossa Design. Arthur Louzada
Espaços da Casa Nossa Design
Espaços da Casa Nossa Design. Arthur Louzada
Espaços da Casa Nossa Design
Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto. Arthur Louzada
Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto
Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto
Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto
Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto
Ivan Lopes, Tamires Samor, Bruno Samor, Abrão Soares, Yonne Estrela e Matheus Augusto

Moradores da Serra ganharam uma nova alternativa para adquirir mobiliários de alto padrão. Isso porque, nesta semana, foi inaugurada a Casa Nossa Design, no Parque Residencial Laranjeiras. Com 510m² e 30 vagas de estacionamento, a loja oferece  mesas, sofás, tapetes, quadros e adornos para composição. 

"Fiz um estudo de mercado aqui na Serra e percebi que era um terreno muito fértil, visto que a Grande Vitória está crescendo para essa região.  Como o município ainda não tinha uma loja exclusiva para o mobiliário de alto padrão, fizemos uma curadoria bem cuidadosa que foi comprada pelos sócios e que se traduziu nessa loja. Queremos democratizar e facilitar esse acesso, para que o cliente possa transformar sua casa, de fato, num lar", conta Yonne Estrela, RP da Casa Nossa.

Quem for visitar o espaço também poderá conferir um espaço no segundo piso decorado e planejado dentro de 45m², metragem típica dos empreendimentos de Minha Casa, Minha Vida que têm despontado na Serra. O projeto de ambientação da Casa Nossa é assinado pelo designer de interiores Ivan Lopes.

Feira de design de interiores no ES traz exposição inédita de rochas naturais
"O melhor momento para criar é quando você não está inspirado", afirma designer
Città apresenta apartamento decorado na Praia da Costa assinado por João Armentano
Plataforma criada no ES vira referência mundial para medir impacto ambiental do setor de rochas
Grupo capixaba leva portfólio para a maior feira mundial de rochas ornamentais

