Feira de design de interiores no ES traz exposição inédita de rochas naturais

Exposição conta com rochas ornamentais antigas. Crédito: Divulgação

Quem estiver visitando a Fenarq Design Summit, tradicional feira de arquitetura, design de interiores e construção, poderá prestigiar a exposição inédita “Mármore Capixaba - Legado & Progresso”, que homenageia a trajetória que transformou o Espírito Santo no berço das rochas ornamentais do Brasil. A curadoria fica por conta da designer Araciene Scaramuzza Pessin e do arquiteto Nelson Napolitano



A mostra, que conta com pedras naturais, celebra a rocha que consolidou o Estado como quinto maior exportador de rochas naturais. A feira, que está começou na quarta-feira (29) e vai até sexta-feira (31), na Cidade da Inovação, em Jardim da Penha, Vitória, também reúne mais de 70 expositores de 127 segmentos ligados à construção, ao mercado imobiliário, à engenharia, à arquitetura e ao design.

Alguns desses setores contemplados são a indústria de argamassa, indústria de portas, indústria de pedras naturais, empresas de inteligência artificial, indústria de madeira e construtoras. Além disso, 18 palestrantes foram selecionados para participarem em diferentes painéis do evento.

Exposição “Mármore Capixaba - Legado & Progresso” conta com linha do tempo com fatos históricos da extração de mármore capixaba. Crédito: Divulgação

Outra exposição do evento é a Mostra Rota Capixaba, com ambientes assinados por arquitetos do Espírito Santo que se inspiraram em diferentes pontos turísticos do Estado. Arquitetos como Henrique Gasparini, Fernando Zache e Vinicius Ribeiro estão confirmados para assinarem ambientes no espaço, como área gourmet, estúdio e uma área de lazer, respectivamente.

Também estão acontecendo duas novidades pelos corredores da feira: o Fórum Regional do Mercado Imobiliário, que reunirá construtoras, incorporadoras, loteadoras e imobiliárias do Estado, e o Seminário de Inovação e Tecnologia, em parceria com o arquiteto Bruno Bowen, do escritório Nós Arquitetura, e a BASE27. Outro destaque é a Imersão Empresarial exclusiva para empresários do setor, que acontece nas manhãs dos três dias de evento, assim como um Encontro de Empresários do Setor de Rochas.

“A Fenarq Design Summit coloca o Espírito Santo em destaque no cenário nacional, tendo em vista que é o único evento do Brasil que reúne construção, mercado imobiliário, engenharia, arquitetura e design e ainda por compor o maior ecossistema dessa cadeia produtiva com canais de comunicação próprios, programa de aceleração, imersão empresarial, comunidade e redes social interna e privativa para os participantes”, afirma a organizadora do evento, Cíntia Mattos.

Natália Aliani e Jamile Pena com as peças da Attri na It Brands, em São Paulo. Crédito: Divulgação

Suvinil apresenta as cores do ano de 2026

Tempestade e Cipó da Amazônia, respectivamente, são eleitas pela Suvinil como cores de 2026. Crédito: Divulgação

A Suvinil apresentou as Cores do Ano 2026 durante o lançamento do estudo Co(r)existir, que propõe uma nova leitura sobre o papel das cores na sociedade contemporânea. O evento aconteceu em um boteco tradicional brasileiro, escolhido como símbolo de encontros, afetos e autenticidade para a marca.

O estudo marca uma evolução na abordagem da marca, sucedendo o Suvinil Revela. A proposta no nome Co(r)existir vem do desejo por conexões mais genuínas e complementaridade, conceitos que se refletem na escolha das duas cores do próximo ano, que são opostas no campo cromático.

A primeira é a "Tempestade", um rosa acinzentado intenso, é traduzida pela Suvinil como "uma cor que fala sobre força emocional e vulnerabilidade como potência". A cor "Cipó da Amazônia", por sua vez, é um verde amarelado vibrante, que busca simbolizar o coletivo e a capacidade de recomeçar.

Paletas de cores propostas pela Suvinil. Crédito: Divulgação

Além das cores, a Suvinil apresentou quatro paletas: Sentir, Respirar, Brincar e Criar. De acordo com a marca, elas traduzem sentimentos em experiências visuais, inspiradas na cultura brasileira e no cotidiano. O projeto foi desenvolvido por um coletivo criativo formado por designers, pesquisadores e artistas.

A Gazeta integra o Saiba mais