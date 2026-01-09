DecorAqui
Manami Ocean Living abre decorado de frente para o mar em Guarapari

Com uso de pedras naturais, espaço inaugurado nesta semana na Península de Guaibura, na Enseada Azul, aposta na integração dos ambientes e na união de mar e rocha

Vitória
Publicado em 09/01/2026 às 18h30
Suíte do Manami possui vista para o mar
Suíte do Manami tem vista para o mar . Crédito: Arthur Louzada

O Manami Ocean Living, empreendimento da Invite Inc. na Enseada Azul, em Guarapari, teve o apartamento decorado inaugurado nesta quinta-feira (08). O projeto, assinado por Bruna e Paula Rody, do escritório Inspira Conceito & Design, aposta na integração dos ambientes, na valorização da vista do mar e no uso de materiais naturais, como a pedra Taj Mahal – que, inclusive, vai compor as  unidades na entrega.

Decorado Manami - Suíte
Decorado Manami - Suíte. Crédito: Arthur Louzada

Sem um cliente específico como ponto de partida, o decorado foi pensado para traduzir a essência do próprio empreendimento. “Quando falamos de um decorado, a gente tenta trazer a história do produto e enaltecer os atributos que já são muito fortes nele. Por isso, aproveitamos a formação rochosa e o mar, a ideia foi brincar com essa relação entre mar e rocha, trazendo materiais naturais que transmitissem força e, ao mesmo tempo, leveza”, explica Bruna Rody.

A escolha da própria pedra Taj Mahal, por exemplo, foi feita para reforçar essa narrativa. Para trazer cor ao espaço, o projeto também incorpora uma obra da artista Mayra Hauri. 

Decorado Manami - Quarto Kids
Decorado Manami - Quarto Kids. Crédito: Arthur Louzada

O Manami, que está sendo construído na Península de Guaibura, ao lado da praia de Peracanga, contará com seis blocos residenciais e 72 apartamentos com áreas de 137 m² a 210 m². 

Yamamura começa ano com ofertas

A Yamamura, empresa focada em iluminação, está oferecendo descontos em uma série de produtos nos meses de janeiro e fevereiro. Entre as peças do Bota Fora estão pendentes, lustres, arandelas, abajures, luminárias de piso e mesa, spots, plafons, artigos para áreas externas, entre outros. As lojas físicas da marca estão localizadas em São Paulo, mas as peças também podem ser adquiridas pelo site da empresa. 

Luminária de piso Denve
Luminária de piso Denve. Crédito: Yamamura

