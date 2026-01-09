Manami Ocean Living abre decorado de frente para o mar em Guarapari

Suíte do Manami tem vista para o mar . Crédito: Arthur Louzada

O Manami Ocean Living, empreendimento da Invite Inc. na Enseada Azul, em Guarapari, teve o apartamento decorado inaugurado nesta quinta-feira (08). O projeto, assinado por Bruna e Paula Rody, do escritório Inspira Conceito & Design, aposta na integração dos ambientes, na valorização da vista do mar e no uso de materiais naturais, como a pedra Taj Mahal – que, inclusive, vai compor as unidades na entrega.

Decorado Manami - Suíte. Crédito: Arthur Louzada

Sem um cliente específico como ponto de partida, o decorado foi pensado para traduzir a essência do próprio empreendimento. “Quando falamos de um decorado, a gente tenta trazer a história do produto e enaltecer os atributos que já são muito fortes nele. Por isso, aproveitamos a formação rochosa e o mar, a ideia foi brincar com essa relação entre mar e rocha, trazendo materiais naturais que transmitissem força e, ao mesmo tempo, leveza”, explica Bruna Rody.

A escolha da própria pedra Taj Mahal, por exemplo, foi feita para reforçar essa narrativa. Para trazer cor ao espaço, o projeto também incorpora uma obra da artista Mayra Hauri.

Decorado Manami - Quarto Kids. Crédito: Arthur Louzada

O Manami, que está sendo construído na Península de Guaibura, ao lado da praia de Peracanga, contará com seis blocos residenciais e 72 apartamentos com áreas de 137 m² a 210 m².

Luminária de piso Denve. Crédito: Yamamura

