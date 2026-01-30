Conheça tendências de tonalidades e acabamentos para itens de madeira em 2026

Tons terrosos são aposta para 2026. Crédito: Divulgação

À medida que o design de interiores avança para propostas mais sensoriais, sustentáveis e personalizadas, a madeira reafirma seu protagonismo nos projetos de 2026. Segundo a Akafloor, empresa fabricante de pisos prontos de madeira maciça, as tendências para este ano passam pela valorização de tonalidades naturais, paginações com identidade e acabamentos que evidenciam a matéria-prima.



Entre as tonalidades em destaque, ganham força os tons claros e médios, como carvalhos suaves, beges e nuances terrosas, que funcionam como base neutra para diferentes estilos de interiores e ampliam a sensação de luminosidade e acolhimento, além de dialogarem com uma estética mais atemporal.

Nas paginações, a madeira deixa de ser apenas pano de fundo para assumir um papel expressivo no espaço. Padrões como espinha de peixe e chevron seguem em evidência, trazendo movimento visual e sofisticação, enquanto paginações lineares bem executadas reforçam a elegância de projetos contemporâneos e minimalistas.

Já nos acabamentos, a preferência recai sobre superfícies foscas e acetinadas, com veios aparentes e textura escovada, que valorizam o toque e a leitura natural da madeira. A Akafloor destaca que esses acabamentos reforçam o conforto visual e sensorial dos ambientes, além de oferecerem alta performance e durabilidade no uso cotidiano.

Sustentabilidade e inovação completam esse cenário. O uso de madeira de manejo florestal responsável e processos industriais que preservam as características naturais do material refletem uma demanda crescente por escolhas conscientes, sem abrir mão da estética e da qualidade técnica.

Espaços Gourmet têm sido usado em projetos como novo coração das residências brasileiras

Veja alguns exemplos da aplicação do Espaço Gourmet nas residências





Exemplo de projeto em que o Espaço Gourmet foi aproveitado . José Daher





Exemplo de projeto em que o Espaço Gourmet foi aproveitado . José Daher





Exemplo de projeto em que o Espaço Gourmet foi aproveitado . José Daher





Exemplo de projeto em que o Espaço Gourmet foi aproveitado . José Daher

No Brasil, é uma realidade em muitos lares de que a família se encontra na cozinha. Seja para partilhar uma receita, seja para jogar conversa fora, o espaço se tornou um protagonista da convivência e lazer.

Eventos marcantes, como a pandemia, aceleraram esse movimento. O avanço do home office, aliado à crescente sensação de insegurança urbana, levou muitas famílias a valorizarem ainda mais o ambiente doméstico, estimulando encontros mais frequentes, informais e acolhedores entre pequenos grupos de familiares e amigos..

É nesse contexto que surge e se consolida o espaço gourmet, que já assume o protagonismo em novos projetos arquitetônicos que ocupam áreas amplas e privativas, como varandas, áreas de churrasco e até mesmo os ambientes internos. "Nesse cenário, paisagens, adegas e mobiliários que prezam durabilidade, conforto e estética são comuns, resultando em ambientes funcionais e elegantes", explica o arquiteto José Daher.

