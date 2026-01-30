DecorAqui
Conheça tendências de tonalidades e acabamentos para itens de madeira em 2026

Tons orgânicos, acabamentos foscos e padrões clássicos atualizados definem o uso da madeira no próximo ano

Publicado em 30/01/2026 às 18h25
Tons terrosos são aposta para 2026
Tons terrosos são aposta para 2026. Crédito: Divulgação

À medida que o design de interiores avança para propostas mais sensoriais, sustentáveis e personalizadas, a madeira reafirma seu protagonismo nos projetos de 2026. Segundo a Akafloor, empresa fabricante de pisos prontos de madeira maciça, as tendências para este ano passam pela valorização de tonalidades naturais, paginações com identidade e acabamentos que evidenciam a matéria-prima.

Entre as tonalidades em destaque, ganham força os tons claros e médios, como carvalhos suaves, beges e nuances terrosas, que funcionam como base neutra para diferentes estilos de interiores e ampliam a sensação de luminosidade e acolhimento, além de dialogarem com uma estética mais atemporal.

Nas paginações, a madeira deixa de ser apenas pano de fundo para assumir um papel expressivo no espaço. Padrões como espinha de peixe e chevron seguem em evidência, trazendo movimento visual e sofisticação, enquanto paginações lineares bem executadas reforçam a elegância de projetos contemporâneos e minimalistas.

Já nos acabamentos, a preferência recai sobre superfícies foscas e acetinadas, com veios aparentes e textura escovada, que valorizam o toque e a leitura natural da madeira. A Akafloor destaca que esses acabamentos reforçam o conforto visual e sensorial dos ambientes, além de oferecerem alta performance e durabilidade no uso cotidiano.

Sustentabilidade e inovação completam esse cenário. O uso de madeira de manejo florestal responsável e processos industriais que preservam as características naturais do material refletem uma demanda crescente por escolhas conscientes, sem abrir mão da estética e da qualidade técnica.

Politintas promove evento sobre as principais tendências de cores para 2026

O que 2026 promete no quesito cores? No próximo dia 5 de fevereiro, a Politintas promove a edição 2026 do seu tradicional evento de Tendências de Cores, que irá responder essa pergunta para profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores no Espírito Santo.

Realizada anualmente, a ação tem como principal objetivo disseminar informações atualizadas sobre o uso das cores na arquitetura e na decoração, reunindo profissionais e especialistas para discutir movimentos globais, comportamentos, inspirações e caminhos criativos.

“A ação é realizada há mais de 20 anos, promovendo conhecimento, troca de experiências e constante atualização profissional. A cada ano, fazemos questão de trazer especialistas reconhecidos, estudos consistentes e conteúdo de qualidade, que realmente contribuam para o crescimento dos profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores de nosso Estado”, afirma Vinicius Ventorim, presidente da Politintas. 

No evento, a Suvinil será representada por Sylvia Gracia, Marketing Color Design and Content, que apresentará o estudo Co(r)existir 2026, revelando as tendências de cores desenvolvidas pela marca a partir de análises de comportamento, cultura e transformações sociais. 

Já a Sherwin-Williams traz ao evento Patrícia Fecci, gerente de Cor e Arquitetos da marca, que apresentará o Colormix 2026 – Antologia Volume Dois, um estudo construído por especialistas internacionais e que aponta direções globais para o uso das cores nos próximos anos. A programação conta ainda com a participação da Iquine, que terá uma palestra da criadora de conteúdo Marina Ferreira.

Espaços Gourmet têm sido usado em projetos como novo coração das residências brasileiras

Veja alguns exemplos da aplicação do Espaço Gourmet nas residências

Exemplo de projeto em que o Espaço Gourmet foi aproveitado
Exemplo de projeto em que o Espaço Gourmet foi aproveitado. José Daher
No Brasil, é uma realidade em muitos lares de que a família se encontra na cozinha. Seja para partilhar uma receita, seja para jogar conversa fora, o espaço se tornou um protagonista da convivência e lazer.

Eventos marcantes, como a pandemia, aceleraram esse movimento. O avanço do home office, aliado à crescente sensação de insegurança urbana, levou muitas famílias a valorizarem ainda mais o ambiente doméstico, estimulando encontros mais frequentes, informais e acolhedores entre pequenos grupos de familiares e amigos..

É nesse contexto que surge e se consolida o espaço gourmet, que já assume o protagonismo em novos projetos arquitetônicos que ocupam áreas amplas e privativas, como varandas, áreas de churrasco e até mesmo os ambientes internos. "Nesse cenário, paisagens, adegas e mobiliários que prezam durabilidade, conforto e estética são comuns, resultando em ambientes funcionais e elegantes", explica o arquiteto José Daher.

Lei passa a exigir identificação de responsáveis técnicos em placas de obras públicas no Espírito Santo

Entrou em vigor na última semana a Lei nº 12.744/2026, norma que estabelece novas regras para as placas de inauguração de obras que utilizem projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia, tornando obrigatória a identificação do responsável técnico, com nome, título profissional e número de registro no conselho de classe. 

Segundo a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, a medida reforça a segurança das obras e reconhece o trabalho dos profissionais da área. “É uma conquista importante para a sociedade e para os profissionais, que passam a ter seu trabalho devidamente valorizado, além de contribuir para uma gestão pública mais transparente e responsável”, pontua.

