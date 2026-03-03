Capixaba está entre vencedores de premiação internacional de design

O banco Bo está entre as peças de design vencedoras do iF Design Award 2026. Crédito: Divulgação

Uma capixaba está entre os vencedores do iF Design Award 2026, um dos mais importantes prêmios de design do mundo. O banco Bo, desenhado por Vivian Coser, à frente do Studio Sette7. O mobiliário fez sua estreia durante a Marmomac Itália 2024 concebido especialmente para a exposição Full/Empty, sob curadoria de Raffaello Galiotto.



Seu desenho minimalista e linear evidencia a imponência da rocha natural e teve inspiração no banco criado por Lina Bo Bardi para o Sesc Pompeia, em 1982. Segundo descrição, "as linhas da peça original foram reinterpretadas a partir de ideais contemporâneos, tornando-se a base conceitual do banco".

Esta não é a primeira vez que o banco recebe a atenção da crítica especializadas: em 2025, o Bo foi reconhecido internacionalmente pelo APR Urban Design & Architecture Awards e pelo APR International Design Awards. Recentemente, o banco recebeu uma versão com acabamento em vime para a DW! Semana de Design de São Paulo.

Marco inédito

Juntamente com a premiação capixaba, o Brasil alcançou um marco inédito no cenário internacional, conquistando 112 projetos premiados no iF Design Award 2026. Recorde de premiações em toda história de participação do país no evento.

Os projetos brasileiros reconhecidos nesta edição se distribuíram por áreas como Arquitetura, Arquitetura de Interiores, Design de Produto, Branding e Design de Comunicação, Design de Embalagem, Experiência do Usuário, Interface e Design de Serviços, evidenciando a diversidade de abordagens e escalas do design nacional no cenário internacional.

Entre os destaques brasileiros está a marca itens (escrito em minúsculo), com premiações por peças Juliana Pippi, Ana Neute e Mariana Prestes. A designer Linda Martins também integra o time de ganhadores brasileiros, assim como a marca Dexco, que conquistou três prêmios com soluções desenvolvidas por marcas do grupo.

Criado em 1954 e sediado em Hannover, na Alemanha, o iF Design Award é referência global no segmento do design mobiliário e avalia critérios como inovação, funcionalidade, impacto, sustentabilidade e qualidade estética. O prêmio reuniu cerca de 11.000 inscrições de quase 70 países, organizadas em 9 disciplinas e 93 categorias e avaliadas por um júri internacional de especialistas.

Conheça outros vencedores:

itens +Juliana Pipi

Luminária de Juliana Pippi traz contraste entre a textura natural da fibra e a delicadeza do vidro. Crédito: Divulgação

Assinada por Juliana Pippi para a itens, com direção criativa de Mariana Amaral, a Coleção Cipó buscou traduzir o encontro entre técnica artesanal e desenho contemporâneo. A luminária combina cordas de sisal trançadas manualmente a esferas de vidro soprado, criando composições que podem ser ajustadas conforme o espaço.

Desenvolvida a partir de 2023, a linha foi ampliada ao longo do tempo e passou a incluir versões com acabamentos em latão e metal, além de pendentes em diferentes tamanhos.

itens + Mariana Prestes

Luminária homenageia ave ameaçada de extinção. Crédito: Divulgação

Desde 2021 em desenvolvimento pela itens, a Coleção Vida ganhou forma definitiva em 2025, com uma composição luminosa de forte impacto visual de autoria da designer gaúcha Mariana Prestes. Em sua primeira coleção autoral de iluminação, Mariana homenageou o Cardeal-amarelo, ave ameaçada de extinção e presente exclusivamente no sul do Brasil.

Formalmente, a luminária se constrói com linhas retas e, de acordo com a designer, traduzem de um lado, o racional, representando o ser humano; de outro, a natureza, materializada no ponto de luz que evoca o nascer e o pôr do sol. Curvas orgânicas criam uma ondulação, remetendo às coxilhas do bioma Pampa.

itens +Ana Neute

Coleção assinada por Ana Neute é inspirada na renda Renascença. Crédito: Divulgação

A Coleção Redoma, assinada por Ana Neute, com direção criativa de Mariana Amaral é Inspirada na renda Renascença e homenageia o trabalho das Rendeiras da Aldeia de Carapicuíba. A renda, reconhecida como patrimônio cultural imaterial, é o elemento central das peças, protegida por uma estrutura de vidro jateado que recebe luz internamente. Uma segunda redoma de vidro transparente também envolve a peça.

Além das versões em vidro, a coleção também conta com modelos que apresentam cúpulas de latão polido, refletindo as rendas ao seu redor e criando um jogo de luz e sombras.

Linda Martins

Cadeira de Linda Martins para Doimo Brasil. Crédito: Divulgação

Pela terceira vez, a designer Linda Martins, à frente do Studio Linda Martins, é uma das vencedoras do iF Design Award. Neste ano, o reconhecimento veio na categoria de produto com a cadeira Alma, desenvolvida para a Doimo Brasil. Inspirada no mobiliário modernista, a cadeira Alma, lançada em 2025, parte de uma estrutura metálica revestida em couro natural que desenha a silhueta da peça.

O contraste aparece nos braços em couro estruturado, que se projetam levemente para fora do encosto e criam a sensação de estarem apenas apoiados sobre a peça. Apesar desse aspecto mais solto, o couro é tensionado e fixado à estrutura, o que garante que mantenha o desenho original e a estabilidade mesmo com o uso contínuo.

Dexco

Coleção Nexus foi uma das premiadas da Dexco. Crédito: Divulgação

Da marca, foram reconhecidos a coleção Nexus, que conecta diferentes marcas da empresa em uma proposta inspirada na arquitetura modernista brasileira; o revestimento Petra Taipa, da Portinari, criado em parceria com a designer Marina Linhares; e a linha Matéria, da Castelatto, que utiliza resíduos industriais de louças na produção de concreto arquitetônico.

Off-white e texturas naturais marcam novidades da Expo Revestir 2026

A busca por ambientes mais acolhedores e equilibrados deve pautar muitas das novidades apresentadas na Expo Revestir 2026, principal feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, que acontece de 9 a 13 de março, em São Paulo. Entre as tendências, os tons off-white ganham destaque por transmitir calma visual e ampliar a sensação de luminosidade nos ambientes.

Bianco Polare, da Lepri, traz cor do ano da Pantone como tonalidade. Crédito: Divulgação

A Lepri, por exemplo, aposta em variações inspiradas na cor do ano da Pantone, a Cloud Dancer, explorando nuances claras em coleções como Bianco Polare, Montblanc, Fontana di Trevi Bianco e Mare Bianco. A proposta acompanha um movimento crescente no design de interiores que valoriza materiais naturais e cores suaves para criar espaços mais serenos e conectados ao bem-estar.

A Série Boulevard aposta nos pequenos formatos pensados como insertos de paredes nos tons Beige e Gris. Crédito: Divulgação

Outra marca presente na feira é a Roca Cerámica, do Grupo Lamosa, que apresenta novas tonalidades e formatos em séries já consolidadas do portfólio. Entre os destaques estão as linhas Boulevard, Ceppo di Gre, Concrete e Navona, que exploram superfícies inspiradas em pedras naturais, estética urbana e os chamados superformatos, placas cerâmicas de grandes dimensões que ampliam as possibilidades de aplicação em pisos, paredes e bancadas.

