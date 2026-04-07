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630 vagas

11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES

Há oportunidades para professor, médico, agente especializado, auditor interno legislativo, técnico em comunicação, auxiliar de serviço escolar

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 14:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2026 às 14:04
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 630 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 15 mil.
O concurso do Ministério Público do Espírito Santo entra na reta final de inscrições. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de abril no certame, que oferece 60 vagas para o quadro administrativo da instituição. Os salários variam de R$ 5.073 a R$ 10.453, conforme a escolaridade do candidato.
Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com 416 vagas abertas para formação em serviço na Atenção Primária à Saúde (APS). As inscrições podem ser feitas até 13 de abril. Os selecionados receberão uma bolsa-formação que varia de R$ 4.375 a R$ 15.000.
Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação. O salário pode chegar a R$ 7.338,21. As inscrições podem ser feitas até 21 de abril de 2026.
A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de auxiliar de serviço escolar, assistente administrativo e bibliotecário. Os ganhos podem chegar a R$ 2.678. As inscrições podem ser feitas de 8 a 13 de abril.
A Prefeitura de Irupi vai formar cadastro de reserva de professores, com salário de até R$ 2.938. O atendimento aos candidatos ocorre até 23 de abril.
Câmara de Domingos Martins, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, lançou edital para contratar 13 profissionais efetivos. A remuneração varia de R$ 2.257 a R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.

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