Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:21

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

28 abr 2026 às 11:21
Posse de Cris Samorini como prefeita de Vitória, na Câmara de Vereadores
Posse de Cris Samorini como prefeita de Vitória, na Câmara de Vereadores Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves conta que a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), recebeu uma ligação do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato a reeleição. Cris é ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), segmento com o qual Ricardo sempre teve proximidade. A prefeita, porém, também era vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal adversário do governador na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026. Cris Samorini, porém, fez questão de marcar posição e reafirmar lealdade política a Pazolini, durante a inauguração da Praça Viver Vitória no último sábado (25).
CBN - CBN e a Política - 28-04-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados