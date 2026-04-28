Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves conta que a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), recebeu uma ligação do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato a reeleição. Cris é ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), segmento com o qual Ricardo sempre teve proximidade. A prefeita, porém, também era vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal adversário do governador na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026. Cris Samorini, porém, fez questão de marcar posição e reafirmar lealdade política a Pazolini, durante a inauguração da Praça Viver Vitória no último sábado (25).