França é imbatível na Copa? Especialistas indicam 'pontos fracos' dos jogadores

Kylian Mbappé chega às quartas de final como um dos vice-artilheiros da Copa, com sete gols Crédito: Getty Images

"A França é um dos mais claros favoritos para uma Copa do Mundo que já vi."

Ian Wright, ex-atacante do Arsenal, da Inglaterra, não é o único a acreditar que a equipe do técnico Didier Deschamps é a mais cotada para ganhar o torneio. A maior parte dos analistas, torcedores e apostadores acreditam que a França veio para conquistar o título.

Quem poderia culpá-los?

Cinco jogos, cinco vitórias. Foram 14 gols marcados e dois sofridos. E eles só deixaram de marcar pelo menos três gols em uma das partidas — contra o Paraguai, nas oitavas de final (1x0).

Kylian Mbappé marca só por diversão. Pouco atrás dele, está o temido trio formado por Michael Olise, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola. Juntos, eles despertam pavor em todas as defesas do mundo.

Isso sem mencionar a qualidade de Désiré Doué e Rayan Cherki no banco. Assustador.

Em antecipação à partida, os jornalistas da BBC tentaram responder à seguinte pergunta: afinal, alguém consegue vencer os campeões de 2018 e atuais vice-campeões mundiais?

'A França dá chances aos adversários'

Ian Dennis, repórter de futebol da BBC Rádio 5 Live

A Espanha é quem pode vencer os franceses e é a minha favorita, mais do que a França.

Mudei de ideia ao ver os dois times jogarem. A Espanha tem mais controle de bola, sua defesa limita as laterais, deixando poucas oportunidades para os adversários, e a equipe ainda não sofreu gols nesta Copa.

Vi todos os jogos da França na fase de grupos, mas eles não têm o mesmo nível de controle da Espanha. A seleção francesa realmente dá chances aos adversários.

O Senegal deveria estar vencendo no primeiro tempo da partida contra a seleção francesa. E a própria Noruega, que é inferior, criou momentos incômodos no primeiro tempo, em Boston, nos Estados unidos.

Acho que o Marrocos pode criar problemas para os franceses. Mas a Espanha deverá estar à espera dos Azuis na próxima fase, em uma repetição da semifinal da Euro 2024, vencida pela Espanha por 2x1.

'As equipes acreditam que a França pode ser vencida'

Phil McNulty, redator-chefe de futebol da BBC Sport

A França parece ser a equipe que impressiona nesta Copa até aqui, com seu talentoso ataque liderado por Mbappé, Olise e Dembélé.

Mas eles podem ser vencidos e irão enfrentar a Espanha, vencedora em série e campeã europeia, se ambas passarem pelas quartas de final.

Por mais que a França venha jogando bem, esta partida representaria um enorme teste para a equipe de Deschamps.

Os números da Espanha são incríveis. A seleção espanhola não perde há 35 jogos em todas as competições e simplesmente sabe conseguir resultados, como provou com o gol da vitória nos acréscimos contra Portugal, nos 16 avos de final.

Se a França superar a Espanha, ela poderá encontrar na final a Argentina, atual campeã, ou a Inglaterra.

A França é favorita para ganhar a Copa do Mundo, mas seus principais adversários certamente acreditam que ela pode ser vencida. E não vamos esquecer que este torneio já demonstrou que não se pode tirar conclusões precipitadas.

'A Espanha tem todas as chances'

Elizabeth Conway, jornalista da BBC Sport

A Espanha tem todas as chances de vencer a França, mesmo tendo ficado relativamente fora dos holofotes durante esta Copa do Mundo.

Muito disso se deve ao fato de que seu maior astro, Lamine Yamal, vem de contusão e ainda não atingiu o mesmo desempenho de outros atacantes de destaque nesta Copa.

Outras equipes dependem de momentos brilhantes individuais. Mas a Espanha impressiona silenciosamente pelo seu sistema disciplinado e bem estruturado.

No empate contra Cabo Verde e nas quatro vitórias que se seguiram, os espanhóis não sofreram gols, graças, em grande parte, à impressionante parceria entre seus zagueiros centrais, o adolescente Pau Cubarsi e o veterano Aymeric Laporte.

O uso das dimensões do campo pela seleção espanhola cria espaço para Lamine Yamal, permitindo que ele produza chances de gol. Enquanto isso, Rodri e Pedri dominam o meio-campo, controlando a posse de bola e ditando o andamento do jogo.

A Espanha também venceu a França nas últimas duas partidas entre as duas seleções. E, se os espanhóis aproveitarem suas chances de gol, eles podem vencer os franceses.

'As equipes mais empolgantes podem não chegar lá'

John Murray, comentarista da BBC Rádio 5 Live

A França é, de longe, a seleção mais empolgante a se observar nesta fase. E vem jogando o futebol mais atraente.

Mas, ao longo dos anos, diversas equipes similares não venceram a Copa do Mundo.

Brasil de 1982 provavelmente é o melhor exemplo, mas podemos recordar a Dinamáquina de 1986, a Alemanha de Jürgen Klinsmann em 2006 e o próprio Brasil anfitrião em 2014.

E, se a França enfrentar a Espanha na semifinal, eu certamente imagino um cenário em que os atuais campeões europeus — os espanhóis — sairão vencedores.

A Espanha venceu a França por 2x1 na semifinal da Euro 2024 em Munique, na Alemanha, com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo (foto) Crédito: Getty Images

'O medo é que a França tenha mais cartas na manga'

Neil Johnston, jornalista da BBC Sport

Será preciso algo de muito especial para impedir este rolo compressor azul de chegar à sua terceira final seguida na Copa do Mundo.

Para chegar às quartas de final, a França superou um atraso de duas horas na Filadélfia, nos Estados Unidos, causado por uma tempestade; a perda de Deschamps por um jogo, quando ele voltou ao país para o funeral da sua mãe; e a "magia das trevas" do Paraguai.

Assistir aos franceses tem sido um completo prazer, principalmente contra a Suécia, nos 16 avos de final. Eles deram 25 chutes a gol.

O medo dos seus adversários é que eles ainda tenham alguma carta na manga, que ainda não tenhamos visto nesta Copa do Mundo.

Não se trata apenas de Mbappé, Olise e Dembélé, que já participaram de 20 gols entre eles. Os Azuis venceram todas as partidas na competição até aqui.

Eles sofreram apenas dois gols em cinco jogos: um quando já venciam o Senegal por 3x0 e outro quando batiam por 2x0 a Noruega. William Saliba, do Arsenal, e Dayot Upamecano, colega de Olise no Bayern de Munique, da Alemanha, conduzem a defesa francesa.

Quem pode fazer a França parar?

Se passarem pelo Marrocos, os franceses enfrentarão a Espanha ou a Bélgica na semifinal. Destes, um imenso teste seria a Espanha, que ainda não sofreu nenhum gol na Copa.

Os Azuis enfrentaram dificuldades contra o Paraguai, até encontrarem uma forma de vencer.

Suspeito que o time de Deschamps terá muito poder de fogo contra a Espanha. E o poderio do seu banco de reservas é de arregalar os olhos.

'Os Três Leões podem vencer os Azuis'

Alex Howell, repórter da seleção inglesa da BBC Sport

A França parece ser a favorita do torneio desde o início da Copa do Mundo. Eles têm uma excelente equipe, mas não são infalíveis.

A final da Copa acabará sendo entre França e Inglaterra e os Três Leões serão a equipe que irá conseguir vencer os Azuis.

O meio-campo inglês, com Declan Rice, Elliot Andersen e Jude Bellingham, tem capacidade de se impor fisicamente ao meio-campo da França.

O time do técnico alemão Thomas Tuchel já demonstrou sua resiliência para enfrentar situações difíceis, após sua notável vitória de 3x2 contra o México, no Estádio Azteca

Para vencer a França, a seleção inglesa precisará jogar com garra. E, se conseguir, a Inglaterra atingirá sua maior conquista futebolística da história.

O ponto forte da França pode ser uma fraqueza?

John Bennett, Serviço Mundial da BBC

É muito difícil tentar encontrar fraquezas no time da França.

Às vezes, ficamos boquiabertos quando o quarteto da frente da seleção francesa desce para o ataque. Mas será que seu ponto forte pode se revelar uma falha, quando eles encontrarem outro favorito da Copa?

A mudança de Olise para a camisa 10 fez com que a França ficasse mais perigosa. Mas, contra uma equipe de elite, será que eles podem ser superados no meio-campo, longe da bola, enquanto mantêm um jogador tão concentrado no ataque, jogando à frente da dupla de meio-campo?

Olise irá retornar o suficiente? Estará ele disposto a pressionar de forma consistente no meio do campo, como será necessário quando a França enfrentar uma equipe que não deixe que eles dominem a posse de bola?

Talvez o Marrocos venha a explorar aquela região do campo. E, é claro, em uma possível semifinal, a seleção espanhola, que adora a posse de bola, certamente irá testar esta possibilidade.

'Não descarto o Marrocos'

Gary Rose, jornalista da BBC Sport

A França claramente representa dificuldades para qualquer equipe no momento, com Mbappé em forma no ataque e Olise, certamente o melhor jogador da Copa do Mundo até aqui.

Mas já estamos no final do torneio e qualquer seleção pode vencer ou perder nesta fase.

O certo é que o Marrocos terá um jogo difícil contra a França. Mas é preciso lembrar que os Leões do Atlas foram semifinalistas da Copa apenas quatro anos atrás e, sem dúvida, eles melhoraram ainda mais desde então.

O Marrocos demonstrou que pode se defender bem e irritar seus adversários. E, se eles conseguirem fazer isso contra a França, por que não poderiam vencer o jogo?