TCU quer opiniões para avaliar situação de pontes no ES; saiba como participar

Segundo o órgão nacional, os usuários podem responder questionamentos sobre o estado de conservação das pontes, se a largura é ideal para o trânsito simultâneo de veículos de diferentes portes e destacar ainda pontos sobre buracos, desníveis e poças d’água durante chuvas, por exemplo. Além das respostas por escrito, ainda é possível enviar fotos para ilustrar a situação das estruturas.