TCU quer opiniões para avaliar situação de pontes no ES; saiba como participar

Como estão as pontes por onde você passa? Esse é o questionamento do Tribunal de Contas da União (TCU) em uma ação voltada para a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres nas 107 pontes das rodovias federais do Espírito Santo.
Por meio de uma consulta pública, ou seja, um canal onde a própria população envia suas percepções sobre as vias, os trechos serão fiscalizados a partir de um processo de avaliação de iluminação, sinalização, largura das pistas, quantidade de rachaduras e outros aspectos ligados às estruturas. No Estado, serão fiscalizadas pontes em BRs, como 101, 262 e 259.
Segundo o órgão nacional, os usuários podem responder questionamentos sobre o estado de conservação das pontes, se a largura é ideal para o trânsito simultâneo de veículos de diferentes portes e destacar ainda pontos sobre buracos, desníveis e poças d’água durante chuvas, por exemplo. Além das respostas por escrito, ainda é possível enviar fotos para ilustrar a situação das estruturas.
Com o envio dos dados pela população, a pretensão do Tribunal é reforçar a fiscalização da malha rodoviária federal, responsabilidade do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
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Quais são as pontes do Espírito Santo?
Segundo o Tribunal de Contas da União, o Espírito Santo conta com 107 pontes devidamente cadastradas no banco de dados do governo federal. Entre elas, estão vias de 23 municípios capixabas.
“A auditoria será feita tanto nas rodovias administradas diretamente pela União quanto nos trechos concedidos à iniciativa privada. Para responder ao questionário, basta acessar a página da consulta pública e preencher os campos. Todas as informações fornecidas serão analisadas pela equipe do TCU”, destacou o órgão.