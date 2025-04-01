Semana Santa: cidades definem pontos de venda de palmito no ES

Venda de palmito é uma das tradições no período da Semana Santa no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Semana Santa se aproxima e a demanda por palmito, ingrediente fundamental da tradicional torta capixaba , já está em alta. Municípios do Espírito Santo divulgaram as regras para a comercialização e os pontos de venda do produto. Em algumas cidades, os comerciantes precisam se inscrever previamente na prefeitura.

Vitória

Na Capital, não será necessária a inscrição prévia dos comerciantes. A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) informou que a venda de palmito será realizada na região do Sambão do Povo

Além disso, haverá equipes de fiscalização monitorando a chegada dos vendedores para organizar o comércio ambulante na área. O início das vendas ainda não tem data definida.

Vila Velha

No município canela-verde, é obrigatória a inscrição prévia para o comércio de palmito in natura durante a Semana Santa. As inscrições podem ser feitas desta terça-feira (1º) a segunda-feira (7), das 14h às 16h. A comercialização ocorrerá de 10 a 19 de abril, das 6h às 21h30, no estacionamento do Atacadão S.A., no bairro Nossa Senhora da Penha.

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Para se inscrever, os interessados em vender palmito devem comparecer pessoalmente à Gerência de Posturas Municipal (Gepom), em Vila Velha, dentro do horário estipulado. A autorização será expedida mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 581,72. Deverão preencher também o Formulário de Requerimento para Autorização de Comércio Eventual; possuir CPF, documento de identidade com foto, comprovante de residência, foto 3x4 recente e certidão negativa de débitos com o município.

Os comerciantes selecionados deverão providenciar a locação e instalação de uma tenda branca de 5x5 metros para acondicionar adequadamente os produtos. Confira o edital completo em https://diariooficial.vilavelha.es.gov.br/ ou clicando aqui

Serra

Na Serra , as inscrições para o comércio de palmito durante a Semana Santa poderão ser feitas pelo site da Prefeitura ou no protocolo geral da prefeitura, a partir de quarta-feira (2) até 10 de abril, e a comercialização começará no próximo sábado (5).

Para realizar a inscrição, os interessados devem atender aos seguintes critérios: apresentação de documentação pessoal; atestado de bons antecedentes; foto do local onde pretende realizar a comercialização; nota fiscal que comprove a procedência do produto.

A venda de palmito na Serra está autorizada nos seguintes locais:

Terreno ao lado do Terminal de Laranjeiras;

Avenida Eldes Scherrer Souza, em Laranjeiras;

Entrada do bairro Jardim Limoeiro;

No km 8,5 da BR 101 (próximo ao Andaimes Vitória), em Jardim Limoeiro;

Em frente ao Posto de São Benedito, em Serra Sede;

Na Rua Floriano Peixoto, 104, São Judas Tadeu, Serra Sede;

Peixaria de Jacaraípe, na Colônia de Pescadores (próximo à Praça Encontro das Águas), em Jacaraípe;

Entrada do bairro José de Anchieta (próximo ao posto de combustível Arara Azul);

Rodovia BR 101, km 264, em José de Anchieta;

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacaraípe (próximo ao posto Shell);

Entrada de Nova Almeida (próximo à rotatória do bairro).

Para mais informações, os comerciantes podem entrar em contato com a Divisão de Posturas pelo WhatsApp (27) 99517-9126.

Cariacica

Em Cariacica , a comercialização do palmito ocorrerá no período de 10 a 20 de abril, com quatro pontos de vendas autorizados: São Francisco, próximo ao Corpo de Bombeiros; Campo Grande, ao lado da Câmara Municipal; Itacibá, próximo ao supermercado Casagrande e Correios; e Porto de Santana, na entrada do bairro. O horário será definido pelos próprios vendedores.

Os comerciantes que quiserem vender palmito nestes pontos precisam procurar a Coordenação de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, que fica localizada no Centro Administrativo, para obter a autorização.

Viana

Prefeitura de Viana informa que, atualmente, não possui critérios estabelecidos para a comercialização de palmito, pois não há produtores registrados no município. "A administração municipal informa que está cadastrando produtores e feirantes que irão comercializar palmito na cidade", disse, em nota.

Linhares

Em Linhares , a venda de palmito ocorrerá nas feiras livres dos bairros, sem necessidade de inscrição prévia dos comerciantes. A comercialização será realizada nos dias 16 e 17 de abril, das 5h às 12h, em dois locais: no dia 16, na feira livre do Novo Horizonte, próxima ao Parque de Exposição; e no dia 17, na feira livre do bairro Aviso, próxima à Emef Roberto Calmon.

Colatina