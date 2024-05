Rodovia do Sol será parcialmente interditada neste fim de semana

Uma pessoa morreu após um acidente envolvendo dois veículos na ES 165, em Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, a colisão foi registrada próximo à localidade de Barcelos, no distrito de Aracê, e a vítima, que não teve nome e idade informados, morreu no local.