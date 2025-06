Livre

Lobo-guará resgatada às margens da BR 101 é devolvido à natureza no Sul do ES

Animal passou por tratamento em uma clínica em Guarapari em abril e depois foi levada ao Cereias, em Aracruz; Soltura foi realizada em área de mata no Sul do ES

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:27

Uma lobo-guará fêmea resgatada às margens da BR 101, entre Atílio Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, retornou à natureza na tarde desta quinta-feira (5). O animal foi resgatado no dia 5 de abril deste ano por uma equipe da Ecovias 101 que encontrou o animal em coma, com uma infecção e sem sinais de atropelamento. >

Ela foi levada para receber atendimento médico em uma clínica veterinária em Guarapari e, em seguida, completou a recuperação no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, no Norte do Estado.>

Exatamente dois meses depois, equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (CEREIAS) realizaram a soltura em uma área de mata em um município da Região Sul do ES, que não será divulgado para garantir a segurança e integridade do animal. >

