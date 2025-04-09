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Animal silvestre

Lobo-guará é resgatada às margens da BR 101 e recebe tratamento em Guarapari

O bicho chegou na clínica em coma, com uma infecção e sem sinais de atropelamento; ele seguirá em tratamento em uma instituição destinada a animais selvagens, em Aracruz

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 16:52

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

09 abr 2025 às 16:52
Uma Lobo-guará foi resgatada às margens da BR 101, entre Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada do último sábado (5). Ela precisou ser encaminhada para receber tratamento em uma clínica, em Guarapari, e seguirá se recuperando no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz. O resgate foi feito por uma equipe da Ecovias 101, concessionária que administra o trecho. 
O médico veterinário que atendeu o animal, Leonardo Lyra Lyrio, explicou que ele chegou na clínica em coma, com uma infecção e sem sinais de atropelamento. “Ela não tinha reflexo, não levantava e nem esboçava nenhuma reação. Nós realizamos a reabilitação e ela seguirá em tratamento para depois ser reintroduzida na natureza”, descreveu o especialista.
A Lobo-guará foi resgatada na madrugada de sábado (5) com uma infecção e precisou passar por tratamento em uma clínica. Ela seguirá sendo acompanhada até estar apta a voltar para natureza
A Lobo-guará foi resgatada na madrugada de sábado (5) com uma infecção e precisou passar por tratamento em uma clínica.  Crédito: Clinica de Especialidades Veterinária Guarapari
Ainda segundo Leonardo, a espécie não é característica dessa região e está na lista de animais com risco de extinção. “Foi um atendimento muito inusitado. Foi a primeira vez que vi esse animal pessoalmente. Ele é comum no bioma Cerrado. Antes só tinha visto na internet e em livros”, disse. O custeio da clínica é feito pela Ecovias 101 por meio do Programa de Proteção à Fauna.
O Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias) informou que a Lobo-Guará foi recebida nesta terça-feira (8) e fará tratamento com medicação. Apesar do estado de saúde delicado, ela está se alimentando bem e o tempo de recuperação depende da resposta do animal ao tratamento.
“Estamos fazendo todo o possível para que ela melhore. Temos uma equipe especializada, com veterinárias, biólogos e tratadores que estão cuidando de tudo”, garantiu a instituição.

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