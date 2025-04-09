Lobo-guará é resgatada às margens da BR 101 e recebe tratamento em Guarapari

Uma Lobo-guará foi resgatada às margens da BR 101, entre Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada do último sábado (5). Ela precisou ser encaminhada para receber tratamento em uma clínica, em Guarapari , e seguirá se recuperando no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz. O resgate foi feito por uma equipe da Ecovias 101, concessionária que administra o trecho.

O médico veterinário que atendeu o animal, Leonardo Lyra Lyrio, explicou que ele chegou na clínica em coma, com uma infecção e sem sinais de atropelamento. “Ela não tinha reflexo, não levantava e nem esboçava nenhuma reação. Nós realizamos a reabilitação e ela seguirá em tratamento para depois ser reintroduzida na natureza”, descreveu o especialista.

A Lobo-guará foi resgatada na madrugada de sábado (5) com uma infecção e precisou passar por tratamento em uma clínica. Crédito: Clinica de Especialidades Veterinária Guarapari

Ainda segundo Leonardo, a espécie não é característica dessa região e está na lista de animais com risco de extinção. “Foi um atendimento muito inusitado. Foi a primeira vez que vi esse animal pessoalmente. Ele é comum no bioma Cerrado. Antes só tinha visto na internet e em livros”, disse. O custeio da clínica é feito pela Ecovias 101 por meio do Programa de Proteção à Fauna.

O Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias) informou que a Lobo-Guará foi recebida nesta terça-feira (8) e fará tratamento com medicação. Apesar do estado de saúde delicado, ela está se alimentando bem e o tempo de recuperação depende da resposta do animal ao tratamento.