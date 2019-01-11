Refresque-se com nossa seleção de sucos e bebidas geladas

Sucos do Bully's Suco Crédito: Bernardo Coutinho

Boca seca, sonolência, cansaço e dor de cabeça. Esses são alguns sintomas da desidratação. Para não sofrer desse mal na estação mais solar do ano, o Prazer & Cia selecionou opções de sucos, chás gelados e smoothies refrescantes e saborosos para enfrentar o calor do verão.

Com mais de 400 combinações possíveis no cardápio e ingredientes que variam das tradicionais frutas aos vegetais, o Bully’s é especializado em comidas naturais e dobrou a venda de sucos desde que o solstício despontou no céu de dezembro.

Os sabores mais pedidos do restaurante, que tem unidades na Praia do Canto e no Shopping Vitória, são as tropicais misturas de maracujá com mamão (R$ 9,35) e Guaraçaí (R$ 9,35). O horário de funcionamento é de segunda à domingo, de 11h às 23h.

“Todos os nossos sucos são bem encorpados, desde os simples até as misturas. A dica da casa é a combinação de laranja, uva e manjericão (R$ 9,90), muito refrescante e nutritivo para a estação. Outra opção é o suco de beterraba, cenoura e laranja (R$ 9,90)”, sugere o gerente do estabelecimento, Leonardo Crespo.

As misturas tropicais também são a aposta da Casa Graviola, na Praia do Canto. A franquia carioca tem o cardápio todo voltado para o calor do verão, incluindo o suco batizado de “Refrescante” (R$ 18,90), uma mistura de abacaxi, água de coco e hortelã.

“Esse é o nosso campeão de vendas e o primeiro pedido de muitos clientes. Ele é realmente muito refrescante”, conta Aline Preste, sócia do estabelecimento

A aposta de Aline para os dias quentes, porém, é outra: o Mojito sem álcool (R$ 19). O drink é uma combinação de água tônica, água com gás, limão e hortelã. “Esse drinque é super refrescante e sai muito nesta época do ano. Como os chás gelados são algo cultural no Rio, também temos muitas opções no nosso cardápio, como o de capim santo, gengibre e limão (R$ 12,50)”.

Já no Suco Bagaço, foi criado o Cardápio dos Deuses, uma bebida com base de iogurte grego – são 10 opções da bebidas, que levam o nome de cidades da Península Balcânica. De acordo a Geovana Ayres, gerente da loja que funciona no Shopping Vitória, o preferido é o Patras (morango com laranja). O copo de 500 ml é vendido por R$ 12,99. “Essa opção também é uma boa pedida para matar a fome”, revela.

Outros pedidos populares no estabelecimento são o smoothie de frutas vermelhas (R$ 13,99), de morango e limão batidos com bastante gelo e o suco de acerola, morango e laranja (R$ 11,99).

Agora, se só hidratação não bastar para dar ânimo e enfrentar o sol, o chá gelado com direito a receita secreta de mate com guaraná e açaí (R$ 8,50), batizado de Rio Negro, promete dar energia e disposição.

“Ele é nosso carro-chefe para o verão. É nossa bebida querida por todos. É bem refrescante e ainda deixa a pessoa desperta”, explica o proprietário do Café Bamboo, Djan Bastos. O local, na Praia do Canto, funciona de segunda a sábado.

Para os mais tradicionais, a casa serve também o mate com limão (R$ 5,50) e o chá batido com frutas (R$ 6,50).

Confira outras opções:

Bully’s

O que oferece:

Com foco em alimentação saudável, o restaurante oferece cerca de 400 possibilidades de combinação de sucos. Os mais pedidos deste verão são as misturas de morango e amora (R$ 9,90) e a combinação Guaraçaí (guaraná com açaí), vendido por R$ 9,35. Já a sugestão da casa é o suco de laranja com uva e manjericão (R$ 9,90). O estabelecimento ainda oferece sucos detox (de R$ 10,30 a R$ 12,10) e opções com água de coco, por R$ 9,85.

Serviço:

Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: segunda a domingo, das 11h às 23h. Telefone: (27) 3026-4287.

Smoothie do Aloha Crédito: Carlos Alberto Silva

Aloha

O que oferece:

Batida de sorvete de creme, iogurte e frutas, os smoothies são a aposta do Aloha para o verão. O cardápio conta com 10 opções da bebida. A mais pedida é a de frutas vermelhas (morango, uva e amora), vendida por R$ 17,90 o copo de 450ml. Os sucos naturais variam de R$ 6,50 a R$ 7,50 conforme os ingredientes escolhidos. A sugestão da casa é a mistura de abacaxi, água de coco e hortelã.

Serviço:

Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 04, Mata da Praia, Vitória. Funcionamento: segunda a domingo, de 11h às 21h. Telefone:(27) 3026-1885.

Suco Bagaço

O que oferece:

Sucos naturais com uma ou mais frutas e smoothies. Os mais pedidos da temporada são o suco especial de acerola, morango e laranja (R$ 11,99) e o smoothie de frutas vermelhas (R$ 13,90). A recomendação da casa é o “Cardápio dos Deuses” – com a base de iogurte grego, as bebidas têm nome de cidades da Grécia. Delas, a mais pedida é a Patras, de morango e laranja (R$ 12,99).

Serviço:

Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Funcionamento: de segunda a domingo, das 10h às 22h. Telefone: (27) 3317-1013

Café Teugrano

O que oferece:

Os apaixonados por chás podem recorrer à cafeteria para experimentar diferentes sabores gelados neste verão. São três opções: Blueberry Hibiscus (chá verde, blueberry e hibisco), Chai Rooibos (rooibos, canela, cardamomo, gengibre e aroma), Chocolate Pu’erh (chá preto e notas de chocolate). Os chás são comercializados em dois tamanhos: o pequeno é R$ 8 e grande, R$ 15. O lugar também oferece os sucos Abacaxi Refrescante, Digestivo, Aruba e o Suco Rosa, ambos R$ 13.

Serviço:

Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto. Funcionamento: diariamente, das 9h às 21h. Telefone: (27) 3029-0406.

Shopping Praia da Costa, Quiosque 301. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h. Telefone: (27) 3320-6209.

Mango’s

O que oferece:

No restaurante de culinária fit, o suco mais pedido é o Detox Completo. A bebida, que auxilia na perda de peso, é uma mistura de abacaxi, água de coco, maçã, pepino, couve e aveia (R$ 13). A dica da casa é o suco de laranja com cupuaçu (R$ 12).

Serviço:

Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória. Funcionamento: terça à domingo, de 18h às 23h. Telefone:(27) 2142-6002

Casa Graviola

O que oferece:

Com a pegada verão o ano todo, o cardápio do restaurante inclui muitos chás gelados, sucos naturais e drinques sem álcool. O mais pedido é o Refrescante, suco de abacaxi, água de coco e hortelã (R$ 18,90). Já a dica da casa é o Mojito sem álcool (água tônica, água com gás, limão e hortelã), vendido a R$ 19.





Serviço:

Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: de 11h30 às 22h30. Contato: (27) 99618-3990.

Laranja Mix

O que oferece:

Como o nome já diz, a especialidade aqui é suco de laranja. Todos são a base da fruta. O mais pedido neste verão é a mistura com laranja (R$ 8 o copo de 500 ml).





Serviço

Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley, 655, Jardim Camburi, Vitória. Funcionamento: segunda à sábado, das 9h30 às 19h30, e no domingo, de 10h às 13h.

Fast Nutri

O que oferece:

A estação saúde também pode ficar turbinada com a bebida mais pedida da casa: o Suco Verde de abacaxi, couve, gengibre e hortelã (R$ 7). A dica da casa é a limonada batida com gengibre, hortelã e Xtel

(chá misto de guaraná, chá preto e chá verde): o copo é vendido por R$ 15.

Serviço:

Avenida Rio Branco, 1549, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: segunda a sexta, das

8h às 21h, e aos sábados, das 9h às 19h. Contato: (27) 3227-9492.

Café Bamboo

O que oferece:

Aqui, a aposta para os dias quentes da estação são os chás gelados. O mais vendido é o Rio Negro, uma mistura de chá mate com açaí (R$ 8,50), servido em um copo de 410ml. Para os mais tradicionais, a bedida de mate com limão, saí por R$ 6,50, enquanto o mate puro sai por R$ 5,50.

Serviço:

Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. Funcionamento: segunda a sábado, de 10h às 21h.Telefone: (27) 3315-9204.



