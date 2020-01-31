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Fitness no Verão

Beach Tennis: conheça o esporte que é o novo queridinho dos capixabas

Com o pé na areia e clima de amizade, a modalidade vem conquistando cada vez mais adeptos

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 17:34

Cássia Rocha Souza

Cássia Rocha Souza

Publicado em 

31 jan 2020 às 17:34
Rovena pratica o esporte há dois anos Crédito: Acervo pessoal
Você já ouviu falar em Beach Tennis? O esporte de origem italiana tem tomado conta das areias e centros esportivos capixabas. A cada ano que passa, cresce o número de adeptos e, de acordo com os praticantes, isso se dá pela facilidade de jogar, já que o beach tennis não exige apuro técnico, e pelo prazer de se exercitar com o pé na areia.
A engenheira e empreendedora Rovena Donadello pratica a modalidade há dois anos e diz que foi amor à primeira vista, hoje, o esporte é sua principal atividade física e raramente passa um dia sem pegar na raquete. "Sempre fui apaixonada por esporte e quando conheci o beach tennis achei super interessante por envolver quadra, raquete e o melhor: ser na praia, pé na areia. Era o combo perfeito!”, conta empolgada.
Rovena explica que o esporte é divertido – tanto que ela nem percebe o tempo passar quando está jogando -, fácil de aprender e deixa alerta bem-humorado aos iniciantes: “Pra quem vai começar a jogar, é bom saber que vicia, você só vai falar de beach tennis e vai querer jogar de domingo a domingo”.
"Esse jogo vicia", diz Rovena. Crédito: Acervo pessoal

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José Luiz Martins é atleta master e, atualmente, professor da modalidade, conheceu o esporte em Barcelona, na Espanha, e já pratica há seis anos. “O Beach Tennis é um fenômeno, um esporte democrático e uma ótima atividade física, onde todo mundo pode participar, de 8 a 80 anos”, explica.
O atleta dá aulas na Arena Endorfinado, na Praia de Camburi e tem alunos de várias idades. Ele conta empolgado que o esporte une amigos e famílias. “Resolvi me dedicar full time à prática e me especializar através de cursos para professores da modalidade. Costumo dizer que o beach tennis faz bem, é saudável e, socialmente falando, é sensacional”.
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Treininho pra sair do LOB no meio da quadra de revés. Vamos por mais ??

Uma publicação compartilhada por Arena Endorfinado (@zeluizendorfinado) em

"Todo mundo que conhece, fica"

O Centro Esportivo Enseada (CEE), em Vitória, é um complexo de esportes, lazer e bem-estar. Voltados para o beach tennis, o espaço conta com a modalidade “clube”, pra quem já é fera e só quer praticar e também oferece aulas, pra quem está chegando agora no esporte. Além disso, vários torneios também movimentam as areias do local.
Mariah Zanotti é arquiteta e gestora do centro, ela conta que a ideia de investir no esporte ainda pouco explorado por aqui foi exatamente “a ausência de um espaço completo e bem iluminado para a prática noturna do beach tennis, já que ele, geralmente, é realizado na praia”.

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Grupos de amigos sempre se juntam para jogar no CEE.  Crédito: Reprodução Instagram @centroesportivoenseada
Outras modalidades também fazem parte do CEE, como futevôlei, yoga e tênis tradicional, mas o beach tennis ganhou o coração dos frequentadores. “Quem conhece o esporte, quase sempre fica e recomenda para os amigos e pra família”, conta Mariah.

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