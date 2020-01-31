Beach Tennis: conheça o esporte que é o novo queridinho dos capixabas

Rovena pratica o esporte há dois anos Crédito: Acervo pessoal

Você já ouviu falar em Beach Tennis ? O esporte de origem italiana tem tomado conta das areias e centros esportivos capixabas. A cada ano que passa, cresce o número de adeptos e, de acordo com os praticantes, isso se dá pela facilidade de jogar, já que o beach tennis não exige apuro técnico, e pelo prazer de se exercitar com o pé na areia.

A engenheira e empreendedora Rovena Donadello pratica a modalidade há dois anos e diz que foi amor à primeira vista, hoje, o esporte é sua principal atividade física e raramente passa um dia sem pegar na raquete. "Sempre fui apaixonada por esporte e quando conheci o beach tennis achei super interessante por envolver quadra, raquete e o melhor: ser na praia, pé na areia. Era o combo perfeito!”, conta empolgada.

Rovena explica que o esporte é divertido – tanto que ela nem percebe o tempo passar quando está jogando -, fácil de aprender e deixa alerta bem-humorado aos iniciantes: “Pra quem vai começar a jogar, é bom saber que vicia, você só vai falar de beach tennis e vai querer jogar de domingo a domingo”.

"Esse jogo vicia", diz Rovena. Crédito: Acervo pessoal

Lifestyle

José Luiz Martins é atleta master e, atualmente, professor da modalidade, conheceu o esporte em Barcelona, na Espanha, e já pratica há seis anos. “O Beach Tennis é um fenômeno, um esporte democrático e uma ótima atividade física, onde todo mundo pode participar, de 8 a 80 anos”, explica.

O atleta dá aulas na Arena Endorfinado, na Praia de Camburi e tem alunos de várias idades. Ele conta empolgado que o esporte une amigos e famílias. “Resolvi me dedicar full time à prática e me especializar através de cursos para professores da modalidade. Costumo dizer que o beach tennis faz bem, é saudável e, socialmente falando, é sensacional”.

"Todo mundo que conhece, fica"

O Centro Esportivo Enseada (CEE), em Vitória, é um complexo de esportes, lazer e bem-estar. Voltados para o beach tennis, o espaço conta com a modalidade “clube”, pra quem já é fera e só quer praticar e também oferece aulas, pra quem está chegando agora no esporte. Além disso, vários torneios também movimentam as areias do local.

Mariah Zanotti é arquiteta e gestora do centro, ela conta que a ideia de investir no esporte ainda pouco explorado por aqui foi exatamente “a ausência de um espaço completo e bem iluminado para a prática noturna do beach tennis, já que ele, geralmente, é realizado na praia”.

Grupos de amigos sempre se juntam para jogar no CEE. Crédito: Reprodução Instagram @centroesportivoenseada