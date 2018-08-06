Capixabas levam principais títulos no Pan-Americano de Beach Tennis

Foram definidos neste domingo os últimos campeões do Pan-Americano de Beach Tennis, que aconteceu nas areias da praia de Coroa Vermelha (BA). O torneio aberto, que contou pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Beach Tennis, teve 190 atletas de sete países.
Destaque para os capixabas Alvaro Campanharo e Evandro Rosindo, que levantaram o troféu por equipes na última sexta e ainda foram campeões como dupla masculina. Eles faturaram o caneco ao derrotar, na final, Pedro Bragança e Marco Visconti por 6/4 7/5.
"Foi um final de semana perfeito, ótimo. Uma das maiores vitórias que eu e Álvaro já tivemos em nossa carreira, campeonato grande, com uma plateia bacana demais, pessoal baiano é muito gente boa e só tenho a agradecer a todos e comemorar", celebrou Evandro, que no início do ano foi campeão da primeira etapa do Circuito Mineiro.