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Campeões

Capixabas levam principais títulos no Pan-Americano de Beach Tennis

Na Bahia, Alvaro Campanharo e Evandro Rosindo foram campeões por equipes e dupla masculina

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 16:55
Os capixabas Evandro Rosindo e Alvaro Campanharo em ação na final masculina do Pan-Americano de Beach Tennis Crédito: Divulgação
Foram definidos neste domingo os últimos campeões do Pan-Americano de Beach Tennis, que aconteceu nas areias da praia de Coroa Vermelha (BA). O torneio aberto, que contou pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Beach Tennis, teve 190 atletas de sete países.
Os capixabas Evandro Rosindo e Alvaro Campanharo foram campeões no Pan-Americano de Beach Tennis Crédito: Divulgação
Destaque para os capixabas Alvaro Campanharo e Evandro Rosindo, que levantaram o troféu por equipes na última sexta e ainda foram campeões como dupla masculina. Eles faturaram o caneco ao derrotar, na final, Pedro Bragança e Marco Visconti por 6/4 7/5.
"Foi um final de semana perfeito, ótimo. Uma das maiores vitórias que eu e Álvaro já tivemos em nossa carreira, campeonato grande, com uma plateia bacana demais, pessoal baiano é muito gente boa e só tenho a agradecer a todos e comemorar", celebrou Evandro, que no início do ano foi campeão da primeira etapa do Circuito Mineiro.

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