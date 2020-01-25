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Tenista brasileiro, o Feijão, é banido do tênis pelo resto da vida

O comunicado foi publicado neste sábado (25) pela Unidade de Integridade do Tênis, organização mantida pela Federação Internacional de Tênis e por outras associações

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 16:28
Feijão é banido do tênis pelo resto da vida Crédito: Instagram
O tenista brasileiro João Olavo Soares de Souza, o Feijão, foi suspenso por 'toda a vida" por fraudar partidas de 2015 a 2019. Ele não poderá comparecer a eventos relacionados ao esporte.
O comunicado foi publicado neste sábado (25) pela Unidade de Integridade do Tênis, organização mantida pela Federação Internacional de Tênis e por outras associações. Além da punição, também foi incluído uma multa de US$ 200 mil ao jogador.
A investigação do órgão, que combate a corrupção no tênis, concluiu que o brasileiro manipulou ou influenciou resultados de partidas dos torneios ATP Challenger e ITF Futures no Brasil, México, Estados Unidos e República Tcheca entre 2015 e 2019.
Ainda segundo o órgão, o tenista brasileiro não cooperou com a investigação, destruiu evidências e tentou convencer outros jogadores a não fazer esforços durante alguns jogos.
Atual 742º mundo, o atleta já foi o 69º colocado no ranking mundial da ATP, em 2015.

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