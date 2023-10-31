5 ótimas razões para praticar beach tennis

Beach tennis tem ganhado cada vez mais adeptos por movimentar o corpo e ser uma atividade divertida (Imagem: sportoakimirka | Shutterstock) Crédito:

beach tennis é uma atividade que tem ganhado cada vez mais adeptos. A modalidade combina diversão com a prática de exercícios físicos, o que ajuda a manter o corpo em movimento e promove bem-estar.

Além disso, a prática ajuda a aumentar a conexão com a natureza, como ressalta Alan Berlin, especialista e fundador da Total Beach Tennis. “O beach tennis é uma forma maravilhosa de se exercitar e se conectar com a natureza, enquanto se diverte com amigos e família.”

Considerando isso, o especialista lista 5 razões para você praticar beach tennis e os itens necessários para iniciar a prática. Confira!

1. Queima calorias

O Beach Tennis é uma atividade física completa que combina elementos do tênis, vôlei e frescobol. Jogar na areia exige esforço muscular e cardiovascular , o que contribui para a queima de calorias. Alan Berlin ressalta que “uma partida de beach tennis é uma excelente forma de exercício, promovendo condicionamento físico e perda de peso”.

2. Melhora a concentração e a agilidade

A movimentação rápida na areia, combinada com os diversos tipos de golpes, exige agilidade e coordenação. “O beach tennis melhora significativamente a capacidade de resposta do jogador, tornando-o mais ágil e coordenado”, afirma Alan Berlin.

3. Reduz o estresse

A brisa do mar, o som das ondas e o contato com a natureza fazem do beach tennis uma ótima maneira de reduzir o estresse e relaxar. “A combinação de exercício ao ar livre e relaxamento torna esse esporte uma terapia natural para o estresse. Vale destacar que existem também as quadras de areia nas cidades, que são verdadeiros refúgios em meio aos prédios”, diz Alan Berlin.

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4. Estimula o trabalho em equipe

Uma das vantagens do beach tennis é que pode ser jogado em duplas, promovendo o trabalho em equipe e a comunicação entre os jogadores. O especialista enfatiza que “o esporte não só fortalece o corpo, mas também os laços sociais, uma vez que a comunicação constante é essencial para o sucesso na quadra.”

5. Ótimo custo-benefício

Diferentemente de muitos esportes que exigem investimentos consideráveis, o beach tennis é mais acessível. Os itens essenciais para começar, como raquetes e bolas, não são caros. “A simplicidade dos equipamentos torna o beach tennis um esporte inclusivo, aberto a todas as idades e níveis de habilidade. É comum você ver os filhos com os pais e até os avós juntos na quadra praticando; é uma modalidade que também pode ser mista, e ter o marido e a esposa jogando junto, por exemplo”, destaca Alan Berlin.

Itens necessários para praticar a atividade

Se você está pensando em iniciar no beach tennis , aqui está uma lista dos itens necessários:

Raquetes de beach tennis:existem diversas opções de raquetes no mercado, adequadas para diferentes níveis de habilidade. Alan Berlin aconselha os iniciantes a escolherem raquetes mais leves e manejáveis;

Bolas de beach tennis: as bolas de são projetadas para oferecer bom desempenho na areia. Certifique-se de obter opções aprovadas pela Federação Internacional de Tênis;

Roupas confortáveis: use roupas leves, como esportivas, para se movimentar facilmente na areia;

Protetor solar e hidratação:Não se esqueça de proteger a pele do sol e manter-se hidratado, especialmente em dias quentes;

Gel secante para as mãos:quem pratica esportes com raquetes, sabe como o suor das mãos atrapalha nas jogadas. A recomendação é utilizar um gel secante para as mãos.