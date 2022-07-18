Faculdade oferece inovação e tecnologia para uma carreira de sucesso

Unidade da Multivix, que tem focado vários ferramentas facilitadoras do processo ensino-aprendizagem Crédito: Multivix/Divulgação

A inovação, os avanços tecnológicos e o marketing bem posicionado estrategicamente têm se mostrado um caminho assertivo no ensino superior. A ideia é oferecer a esse público, cuja maioria é formada por jovens, um modelo de ensino moderno, dinâmico e inclusivo, com foco no futuro.

Atenta a essa tendência global, a faculdade Multivix tem apostado em ferramentas que vão desde teste de carreira, que dá aos estudantes a chance de saber mais sobre a profissão a qual desejam seguir, a aplicativos e jogo que ajudam a preparar os futuros alunos da instituição para seu principal desafio antes da vida acadêmica: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), unindo diversão e aprendizado na palma da mão.

Apesar de estar, a cada dia, adequando-se a um cenário em que a tecnologia tem sido a protagonista, a Multivix sempre teve o olhar voltado para o novo, conforme conta Tadeu Penina, diretor-executivo da instituição. “São 23 anos transformando vidas através da educação inovadora, democrática e de qualidade. Durante esse tempo, sempre buscamos inovar para melhorar a experiência dos alunos, professores e da comunidade”, ressalta.

O diretor-executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, destaca a ênfase em uma educação inovadora e democrática Crédito: Multivix/Divulgação

E a Multivix não tem investido apenas em chamarizes tecnológicos visando os novos alunos. A faculdade também oferece recursos modernos e inovadores aos estudantes que já fazem parte da instituição, dando a eles todas as possibilidades para um aprendizado pautado pela praticidade e pelo dinamismo.

Exemplo disso é o aplicativo Multivix App, em que os estudantes conseguem acessar grande parte do conteúdo das aulas. Por meio da mesma plataforma, também é possível solicitar serviços relacionados à secretaria e à coordenação da faculdade.

“Nossos alunos também contam com a biblioteca digital, que é mais uma inovação da Multivix. A biblioteca digital tem mais de 15.000 títulos e é mais um importante facilitador no processo de aprendizagem de nossos alunos”, destaca Penina.

Alunos da Multivix têm acesso a várias opções para a carreira Crédito: Divulgação

Soma-se a esse ambiente moderno e tecnológico a Universidade Corporativa da Multivix, iniciativa que direciona o foco para os colaboradores e parceiros da instituição, uma vez que a faculdade acredita que o modo como eles se sentem reflete-se diretamente no ambiente de trabalho e nos resultados.

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