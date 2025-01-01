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Gestão 2025-2028

Renzo promete reforço na segurança pública ao tomar posse em Colatina

O prefeito prometeu reforçar a integração entre Guarda Municipal e Polícias Militar e Civil, além de dar atenção à saúde e à educação dos colatinenses
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

01 jan 2025 às 13:32

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 13:32

Renzo toma posse em Colatina e promete combater a insegurança
Renzo Vasconcelos assumiu a Prefeitura de Colatina nesta quarta (1º) após ter vencido a eleição com 39,82% dos votos Crédito: Heriklis Douglas
Tomou posse nesta quarta-feira (1º), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, o novo prefeito da cidade, Renzo Vasconcelos (PSD). Com o plenário da Câmara de Vereadores lotado de apoiadores, o chefe do Executivo prometeu reforçar a segurança pública por meio da Guarda Municipal, além de dar atenção à saúde e à educação dos colatinenses. Disse ainda que pretende proteger o Rio Doce, que corta a cidade. Também foram empossados o vice-prefeito, Dr. Pagotto (PSD), e 15 vereadores, que assumiram os cargos para a legislatura 2025-2028.
"A insegurança em Colatina bate na porta, mas a Guarda (Municipal) já começa com seu efetivo hoje nas ruas. Com integração com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós restituiremos em Colatina a paz, para que as famílias possam frequentar todos os ambientes da cidade "
Renzo Vasconcelos - Prefeito de Colatina
À TV Gazeta, o prefeito disse que Colatina vai deixar de ser a "Princesa do Norte" para se tornar a "Rainha do Norte".  "O colatinense pode esperar uma gestão transparente, com a esperança de ver Colatina se tornar a Rainha do Norte, mas com geração de emprego, com um olhar bem humanizado na saúde, na educação, enfim, com a administração para quem mais precisa sem perseguir quem não precisa", destacou Renzo Vasconcelos.
Eleito em outubro de 2024 com 39,82% dos votos, desbancando o então prefeito, Guerino Balestrassi (MDB), que obteve 36,56%, o novo chefe do Executivo colatinense também declarou que vai trabalhar para tonar a cidade mais bonita e para preservar o Rio Doce.
"Algumas ações já começam a ser tomadas para uma melhoria na beleza da nossa cidade. Então, começamos a tirar o lixo da beira do rio. É importante para cultivar para as próximas gerações a esperança de ter um rio de novo pujante, limpo, para que a gente possa, quem sabe, até se banhar nas águas", disse Renzo Vasconcelos. 
Renzo também falou sobre investimento na saúde e na educação. "Teremos também um investimento diretamente na parte humana das unidades de saúde, levando toda a referência às comunidades. Na educação, a gente já começa a trabalhar para que os uniformes sejam dados pela primeira vez para os alunos", anunciou o prefeito. 
Além do prefeito e do vice, 15 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara de Colatina nesta quarta (1º). Confira os nomes na lista abaixo: 

Vereadores de Colatina que tomaram posse nesta quarta-feira (1º)

1. Lunanda Vago (Republicanos)

2. Dr. Vitor Louzada (PL)

3. John Lennon (PP) 

4. Marcelão (PP) 

5. Ferreirinha (PSB) 

6. Angelo Stelzer (PSD) 

7. Felippe Tedinha (PP) 

8. Claudinei Costa (PSB) 

9. Marlucio (PRD) 

10. Jolimar Barbosa (Podemos) 

11. Antônio Silva (Podemos) 

12. Eliesio Bolzani (MDB) 

13. Juarez do Novo Hotel (Podemos) 

14. Marcelo Pretti (Republicanos) 

15. Jorge Guimarães (MDB)

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