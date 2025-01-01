Renzo promete reforço na segurança pública ao tomar posse em Colatina

Renzo Vasconcelos assumiu a Prefeitura de Colatina nesta quarta (1º) após ter vencido a eleição com 39,82% dos votos Crédito: Heriklis Douglas

Tomou posse nesta quarta-feira (1º), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, o novo prefeito da cidade, Renzo Vasconcelos (PSD) . Com o plenário da Câmara de Vereadores lotado de apoiadores, o chefe do Executivo prometeu reforçar a segurança pública por meio da Guarda Municipal, além de dar atenção à saúde e à educação dos colatinenses. Disse ainda que pretende proteger o Rio Doce, que corta a cidade. Também foram empossados o vice-prefeito, Dr. Pagotto (PSD), e 15 vereadores, que assumiram os cargos para a legislatura 2025-2028.

"A insegurança em Colatina bate na porta, mas a Guarda (Municipal) já começa com seu efetivo hoje nas ruas. Com integração com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós restituiremos em Colatina a paz, para que as famílias possam frequentar todos os ambientes da cidade " Renzo Vasconcelos - Prefeito de Colatina

À TV Gazeta, o prefeito disse que Colatina vai deixar de ser a "Princesa do Norte" para se tornar a "Rainha do Norte". "O colatinense pode esperar uma gestão transparente, com a esperança de ver Colatina se tornar a Rainha do Norte, mas com geração de emprego, com um olhar bem humanizado na saúde, na educação, enfim, com a administração para quem mais precisa sem perseguir quem não precisa", destacou Renzo Vasconcelos.

Eleito em outubro de 2024 com 39,82% dos votos, desbancando o então prefeito, Guerino Balestrassi (MDB), que obteve 36,56%, o novo chefe do Executivo colatinense também declarou que vai trabalhar para tonar a cidade mais bonita e para preservar o Rio Doce.

"Algumas ações já começam a ser tomadas para uma melhoria na beleza da nossa cidade. Então, começamos a tirar o lixo da beira do rio. É importante para cultivar para as próximas gerações a esperança de ter um rio de novo pujante, limpo, para que a gente possa, quem sabe, até se banhar nas águas", disse Renzo Vasconcelos.

Renzo também falou sobre investimento na saúde e na educação. "Teremos também um investimento diretamente na parte humana das unidades de saúde, levando toda a referência às comunidades. Na educação, a gente já começa a trabalhar para que os uniformes sejam dados pela primeira vez para os alunos", anunciou o prefeito.

Além do prefeito e do vice, 15 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara de Colatina nesta quarta (1º). Confira os nomes na lista abaixo: