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Crime em São Mateus

Jovem é espancado por grupo em Guriri e fica em estado grave

Testemunha contou à polícia que homem agrediu o rapaz, depois seis suspeitos espancaram a vítima, que foi socorrida para um hospital de São Mateus com trauma no crânio

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 17:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 dez 2024 às 17:09
Fachada da Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus
Jovem foi socorrido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação | Sesa
Um jovem de 19 anos foi agredido por um grupo de sete suspeitos na madrugada desta terça-feira (31), na rua Conceição da Barra, no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Gazeta apurou que a vítima foi socorrida em estado grave, com trauma no crânio, para um hospital da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada durante a madrugada para verificar a informação de que um rapaz havia sido espancado e estava com um corte no pescoço. No local, os policiais encontraram o rapaz de 19 anos sangrando e recebendo auxílio de populares.
A PM informou que a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Uma testemunha relatou aos policiais que estava próxima à vítima momentos antes do ataque e que ela teria sido agredida inicialmente por outro homem. A testemunha ainda detalhou que a vítima tentou fugir do local, mas foi perseguida por mais seis suspeitos, que também teriam participado das agressões.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Acrescentou que até o momento, nenhum suspeito do grupo criminoso foi detido.

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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