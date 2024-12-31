Jovem é espancado por grupo em Guriri e fica em estado grave

Jovem foi socorrido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação | Sesa

A Gazeta apurou que a vítima foi socorrida em estado grave, com trauma no crânio, para um hospital da cidade. Um jovem de 19 anos foi agredido por um grupo de sete suspeitos na madrugada desta terça-feira (31), na rua Conceição da Barra, no balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo apurou que a vítima foi socorrida em estado grave, com trauma no crânio, para um hospital da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada durante a madrugada para verificar a informação de que um rapaz havia sido espancado e estava com um corte no pescoço. No local, os policiais encontraram o rapaz de 19 anos sangrando e recebendo auxílio de populares.

A PM informou que a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Uma testemunha relatou aos policiais que estava próxima à vítima momentos antes do ataque e que ela teria sido agredida inicialmente por outro homem. A testemunha ainda detalhou que a vítima tentou fugir do local, mas foi perseguida por mais seis suspeitos, que também teriam participado das agressões.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Acrescentou que até o momento, nenhum suspeito do grupo criminoso foi detido.