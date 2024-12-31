Jovem é espancado por grupo em Guriri e fica em estado grave

Um jovem de 19 anos foi agredido por um grupo de sete suspeitos na madrugada desta terça-feira (31), na rua Conceição da Barra, no balneário de Guriri, em São Mateus
, no Norte do Espírito Santo
. A Gazeta
apurou que a vítima foi socorrida em estado grave, com trauma no crânio, para um hospital da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada durante a madrugada para verificar a informação de que um rapaz havia sido espancado e estava com um corte no pescoço. No local, os policiais encontraram o rapaz de 19 anos sangrando e recebendo auxílio de populares.
A PM informou que a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Uma testemunha relatou aos policiais que estava próxima à vítima momentos antes do ataque e que ela teria sido agredida inicialmente por outro homem. A testemunha ainda detalhou que a vítima tentou fugir do local, mas foi perseguida por mais seis suspeitos, que também teriam participado das agressões.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Acrescentou que até o momento, nenhum suspeito do grupo criminoso foi detido.